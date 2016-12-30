Украина отказалась от крымского газа

Симферополь, , 11:35 — REGNUM Украина отказалась от поставок российского газа в херсонский город Геническ. Об этом сообщил на пресс-конференции 30 декабря глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Заслонка закрыта с той стороны, Украина продолжает держать своих граждан в холоде. Позиция тупая», — заявил Аксенов.

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Что касается обеспечения газом самой Республики Крым, то, по заявлению Аксенова, необходимые объемы будут закуплены с нового года. С января газ будет подан на промышленные предприятия.

Путин дал старт подаче газа по газопроводу Кубань—Крым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России. Газ идет по газопроводу Краснодарский край—Крым. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы, газ начнет поступать в ближайшие дни.

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