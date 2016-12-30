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Турция: В Сирии за четыре месяца нейтрализованы 1 тыс. 600 боевиков

Политика
24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата»

Анкара, 30 Декабря 2016, 11:28 — REGNUM  В Сирии, с момента начала военной операции «Щит Евфрата», в общей сложности нейтрализованы 1 тыс. 294 боевика «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 306 курдских ополченцев, заявили представители военного ведомства Турции, сообщает 30 декабря Reuters.

1 тыс. 171 боевик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 291 курдский боевик были уничтожены в Сирии, начиная с 24 августа 2016 года, заявили военные представители Турции.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» в районе турецко-сирийской границы.

Цель военной операции — поддержка подразделений «Сирийской свободной армии» (ССА) и очищение приграничных территорий от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остановка продвижения курдских вооружённых формирований, которые в Турции считаются террористическими.

В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами ССА проводят операцию по зачистке северного сирийского города Эль-Баб от террористов. Отряды ССА начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря турецкие военные заявили, что самолет ВКС РФ нанес серию авиаударов в районе города Эль-Баб, 12 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция: ВКС РФ уничтожили 12 боевиков в районе сирийского города Эль-Баб

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Турецкая операция «Щит Евфрата» в Сирии
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