Аксенов: Дефицита электроэнергии для жилого фонда – нет

Симферополь, , 11:27 — REGNUM В настоящее время на территории Крыма нет дефицита электроэнергии для обеспечения жилого фонда. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции 30 декабря.

«Никаких вопросов связанных с отключением жилого фонда от электроэнергии нет. Дефицит в энергосети Крыма порядка 100 мегаватт решается отключением наружного освещения и рекламы. Все отключения электроэнергии в жилом секторе Крыма связаны с авариями на электросети», — заявил Аксенов.

Путин: У Крыма будет хороший задел по энергетике для экономического роста

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос дефицита электроэнергии после отключения Крымского полуострова от украинской энергосистемы в ноябре 2014 года был решен в течение нескольких месяцев: оперативно, существенно раньше сроков, в строй был введен энергомост из Краснодарского края.

Как сообщил 23 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, в Крыму энергосистема строится с заделом в 800 мегаватт для экономического развития полуострова.