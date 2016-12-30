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Аксенов: Дефицита электроэнергии для жилого фонда – нет

Политика
Все отключения связаны исключительно с авариями

Симферополь, 30 Декабря 2016, 11:27 — REGNUM  В настоящее время на территории Крыма нет дефицита электроэнергии для обеспечения жилого фонда. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции 30 декабря.

«Никаких вопросов связанных с отключением жилого фонда от электроэнергии нет. Дефицит в энергосети Крыма порядка 100 мегаватт решается отключением наружного освещения и рекламы. Все отключения электроэнергии в жилом секторе Крыма связаны с авариями на электросети», — заявил Аксенов.

Путин: У Крыма будет хороший задел по энергетике для экономического роста

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос дефицита электроэнергии после отключения Крымского полуострова от украинской энергосистемы в ноябре 2014 года был решен в течение нескольких месяцев: оперативно, существенно раньше сроков, в строй был введен энергомост из Краснодарского края.

Как сообщил 23 декабря на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, в Крыму энергосистема строится с заделом в 800 мегаватт для экономического развития полуострова.

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