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«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»

Политика
Санкции Обамы не изменят политику России, считают в Госдуме
Барак Обама
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Барак Обама

Москва, 30 Декабря 2016, 11:21 — REGNUM  Барак Обама всеми возможными способами старается «насолить» новому президенту США и максимально усложнить внешнеполитический фон для нового хозяина Белого дома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Если чудак Обама считает, что такими деструктивными действиям, как выдворение российских дипломатов и закрытие наших дипмиссий можно заставить суверенную Россию поменять нашу политику, то он явно просчитался», — говорит парламентарий.

«Странно было бы ожидать от него оправданий за выдуманные хакерские атаки и другие померещившиеся «злодеяния», но молча взирать на постоянные нападки и оскорбления мы не будем», — отметил депутат.

«Обама, к сожалению, не сумел справиться со своими страстями и «красиво» покинуть президентский пост, чем окончательно обрушил свою репутацию ниже плинтуса», — констатировал парламентарий.

В России не испытывают иллюзий по поводу мгновенного решения накопившихся сложностей во взаимоотношениях между странами после вступления в должность нового президента США, однако рассчитывают, что Трамп проявит себя адекватным политиком в международных делах и будет заниматься решением накопившихся проблем Америки, а не создавать новые, как это делал предшественник, говорит Железняк.

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Администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России, под которые попали сотрудники ФСБ и ГРУ России. Кроме того, американские власти распорядились выслать из страны 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Москва заявила о том, что ответит на этот шаг зеркальными мерами.

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