Аксенов: В Крыму работают 30 иностранных компаний

Симферополь, , 11:16 — REGNUM 30 иностранных компаний в настоящее время работают на территории Крымского полуострова. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции 30 декабря.

«Около 30 иностранных компаний работает на полуострове, но не буду их называть, пока работает санкционный режим. Вода камень точит, весь этот процесс мы преодолеем», — заявил Аксенов.

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Турция более не поддерживает санкции против России и Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, санкционный режим на территории полуострова действует с 2014 года — после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. При этом визиты иностранных делегаций — как политиков, так и бизнесменов — на полуостров уже стали обычным явлением. В ряде европейских стран предпринимательское сообщество проявляет крайне высокий интерес к возможности работать в Крыму.

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