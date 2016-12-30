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СМИ назвали «забавной» реакцию посольства РФ в Лондоне на решение Обамы

Политика
Комментируя твитт посольства РФ в Лондоне, The Washington Times пишет, что Россия «посмеялась» над решением Обамы, а The Independent назвала российский ответ «быстрым и забавным»

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 11:11 — REGNUM  Западные СМИ назвали «забавным» то, что посольство РФ в Великобритании ответило на решение Обамы о высылке из США 35 дипломатических работников твитом с изображением хромой утки.

Хромая утка — это неформальное название президента, который готовится покинуть свой пост. Сейчас «хромая утка» — это Барак Обама, которому осталось работать в Белом доме три недели до инаугурации 20 января избранного президента США Дональда Трампа.

Комментируя твит посольства РФ в Лондоне, The Washington Times пишет, что Россия «посмеялась» над решением Обамы, а The Independent назвала российский ответ «быстрым и забавным».

В то же время Business Insider охарактеризовал твит посольства России как «глумливый». Отметим, в своем твите посольство РФ подписало, что действия Вашингтона похожи на «дежавю холодной войны».

«Как и все остальные, в том числе американцы, мы будем рады увидеть конец этой незадачливой администрации», — говорится в сообщении посольства РФ.

29 декабря уходящий президент США Барак Обама ввел новые санкции против российских юридических и физических лиц, обвинив их в причастности к кибератакам на американскую избирательную систему. В частности, под этим предлогам сотрудникам дипмиссии РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско предписано в 72 часа покинуть территорию страны.

По данным СМИ, Москва ответила закрытием англо-американской школы в Москве, в которой проходят обучение дети сотрудников дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады. Кроме этого, сотрудникам посольства США запрещено посещение дома отдыха в Серебряном Бору.

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