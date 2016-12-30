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Ректором Саратовской консерватории стал единственный кандидат на этот пост

Политика
Ректором Саратовской государственной консерватория имени Л.В. Собинова избран и.о. ректора Александр Занорин

Саратов, 30 Декабря 2016, 11:08 — REGNUM  Решением Аттестационной комиссии Министерства культуры РФ от 7 декабря 2016 года аттестован единственный кандидат на должность ректора консерватории имени Собинова 42-летний Александр Занорин, являвшийся регентом Архиерейского мужского хора Духосошественского кафедрального собора в Саратове, созданного по благословению епископа Саратовского и Вольского Лонгина, сообщает ИА REGNUM.

29 декабря на общем собрании (конференции) в консерватории ректором стал Занорин — доцент кафедры дирижирования академическим хором исполнительского факультета.

Как следует из биографии Александра Занорина, в 2000 году он окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова, в 2002-м — исполнительскую аспирантуру, в этом же году начал педагогическая деятельность. В настоящее время читает курс лекций по хороведению, преподаёт дирижирование.

С 1995 по 2003 годы работал в Саратовском губернском театре хоровой музыки. В 2003-м становится регентом Архиерейского мужского хора Духосошественского кафедрального собора, созданного по благословению епископа Саратовского и Вольского Лонгина. За период своего существования этот коллектив стал одним из ведущих церковных хоров Саратове.

С 2009 по 2016 год являлся начальником концертного управления СГК им. Л.В. Собинова, с 10 марта 2016-го исполнял обязанности ректора.

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