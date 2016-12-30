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Крым продаст имущество Коломойского на 2 млрд рублей

Политика
Все деньги направят обманутым вкладчикам

Симферополь, 30 Декабря 2016, 11:06 — REGNUM  Два миллиарда рублей намерено получить правительство Крыма от продажи имущества олигарха Игоря Коломойского в 2017 году. Об этом заявил журналистам на итоговой пресс-конференции 30 декабря глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По заявлению Аксенова, деньги будут направлены на выплаты обманутым вкладчикам украинского «Приватбанка». На данный момент речь идет о выплатах вкладов на сумму свыше 700 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре депутаты Госсовета Крыма утвердили продажу восьми объектов недвижимости на территории Крыма, принадлежавших ранее группе «Приват»

По данным на конец декабря власти Крыма выручили от продажи объектов, принадлежащих Коломойскому, 1,5 млрд рублей. к продаже готовы еще около 10 объектов, котрые будут выставлены на торги в первые месяцы 2017 года. По оценке, их начальная стоимость составляет около 460 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа выручка от продажи имущества Коломойского в Крыму

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