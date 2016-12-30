Станислав Стремидловский, , 11:04 — REGNUM

Иерарх Католической церкви, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич одержал важную победу в противостоянии с министерством внутренних дел Белоруссии. Поводом для выступления монсеньора послужили опубликованные МВД сведения о посещаемости белорусских костелов в Рождество Христово. По первоначальным данным министерства, в стране службы посетило около 40 тысяч верующих. Как отметил портал Krynica.info, «если верить милицейскому ведомству, то количество верующих в католических храмах Белоруссии катастрофически снижается из года в год: в 2014 году МВД насчитало на Рождество в костелах 58 тысяч человек, в 2013-м — 83 тысячи, 2012-м — 95 тысяч, а в 2011-м — 240 тысяч. Такими темпами уже в ближайшие пару лет милиционеры могут и вовсе не увидеть католиков на Рождество».

С этих же позиций выступил и митрополит Кондрусевич. В письме министру внутренних дел Белоруссии Игорю Шуневичу он указал, что милицейская статистика «не соответствует действительности и эта цифра является явно заниженной». Монсеньор подчеркнул, что, «согласно существующей практике в Католической церкви, статистические данные на Рождественские и Пасхальные богослужения подаются по результатам участия в ночных и дневных богослужениях, ибо далеко не все верующие могут принимать участие в ночных службах… Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях во всей Белоруссии во много крат больше, чем подано на сайте МВД». И особо отметил, что «тревогу вызывает тот факт, что в последние годы наблюдается тенденция к искусственному занижению участия католиков в богослужениях».

Демарш католического иерарха вполне понятен и логичен. Католическая церковь имеет привычку возвышать свой голос, когда считает, что ее интересы и чувства верующих в чем-то ущемлены, и неважно, кто является нарушителем — общественная организация или государство. Интересно другое. На попятный пошло министерство внутренних дел Белоруссии. На его сайте появился ответ управления информации и общественных связей, в котором, в частности, говорится: «Информация, размещаемая в разделе «Сводка» на сайте МВД, не носит официального характера и, как правило, требует дополнительных уточнений… Также стоит обратить внимание, что размещенная на сайте МВД информация касается исключительно ночных богослужений в храмах в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года, что не может расцениваться как общее количество верующих, принявших участие в праздновании католического Рождества. В целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте МВД информацией данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе… На данный момент информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года с сайта МВД удалена».

Такая реакция является знаковой и может иметь прецедентный характер для других республиканских государственных органов, что важно для Католической церкви в Белоруссии. Напомним, ранее митрополит Кондрусевич сообщил и о других проблемах, свое решение которых есть у Костела. Так, 22 декабря монсеньор отправил открытое письмо министру здравоохранения Василию Жарко с критикой проекта Норм медицинской этики и деонтологии. Особое беспокойство вызвало положение о недопустимости открытого ношения религиозных знаков и символов, сообщал Catholic.by. По словам Кондрусевича, «такой подход выглядит не иначе как новая закамуфлированная дискриминация верующих, которым запрещается открыто свидетельствовать о своей религиозной принадлежности. Мы приходим к парадоксу, что в условиях свободы вероисповедания, которую гарантирует Конституция, в том числе и медикам, предлагаются нормы, противоречащие основному законодательству, многовековой традиции веротерпимости и толерантности нашего народа».

К кампании подключилось Radio Vaticana. Белорусская редакция радиостанции дала в эфир мнение преподавателя религиоведения в Гомельском государственном университете имени Скорины Виктора Одиноченко, заявившего, что документ «в первую очередь направлен против православных, которые уделяют большое внимание внешней атрибутике, и католиков. Протестанты же не уделяют такое значение религиозным символом, поэтому их этот проект мало затрагивает. Но есть еще языческая религиозность. Если, например, какая-то сотрудница поликлиники носит знак зодиака на цепочке, верит, что он ей помогает — это языческая религиозность, но она не подпадает под прописанный в проекте запрет. Или человек носит какой-то камень и верит, что он защищает от сглаза — фактически это амулет и также религиозное представление языческого плана. Но и это не будет регулироваться данным проектом. И можно привести еще много примеров, когда человек носит религиозную атрибутику и не подпадает под этот проект. Поэтому, как ни парадоксально, он направлен именно против христиан». После этого, по сведениям Radio Vaticana, министерство здравоохранения сообщило, что предложения и замечания приняты во внимание, а общественное обсуждение документа прекращено в связи с его доработкой.

Знатоки церковной жизни в Белоруссии напоминают, что еще сравнительно недавно отношения между Католической церковью и государством невозможно было назвать теплыми, поскольку Минск смотрел на Костел как на агентов влияния Польши. Но в 2016 году ситуация начала меняться. В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Ватикан, где его принял папа Римский Франциск. Итальянская газета Corriere Della Sera связала тогда это с двумя кризисами — «экономическим, который не обошел стороной постсоветскую республику, и геополитическим, между Востоком и Западом, из-за аннексии Россией Крыма». Параллельно (или последовательно?) Минск начал размораживать и отношения с Польшей. Две страны обменялись визитами министров иностранных дел, не говоря уже о других высокопоставленных чиновниках. Но если в случае с Варшавой польская сторона первой сделала определенные уступки белорусской власти (например, приняв решение о фактическом закрытии вещавшего на Белоруссию привечавшего оппозицию телеканала БелСат), то, как можно судить, в отношении Католической церкви авансы ныне выдает Минск.

Возможно, такая тактика окажется оправданной, и Ватикан сможет помочь, по выражению Corriere Della Sera, «заслуженно именуемому диктатором». Пока же видно следующее. В ходе итоговой пресс-конференции митрополит Кондрусевич среди прочего проблемным вопросом обозначил кампанию против строительства католического храма в минском микрорайоне Зеленый Луг, назвав ее со «стороны тех «зеленых» — непониманием ситуации и даже больше — борьбой с Церковью». Такую же риторику — «борьба с Церковью» — в аналогичной ситуации в Москве использует Русская православная церковь. Из чего можно сделать вывод, что в Белоруссии сегодня Католическая церковь видит себя «правящей» и претендует на то, как в случае с критикой проекта Норм медицинской этики и деонтологии, чтобы представлять интересы всех белорусских христиан. Учитывая молчание белорусского экзархата РПЦ, возможно, для местных православных это даже неплохо, раз хоть кто-то решается взять на себя активность в защите и их прав тоже.