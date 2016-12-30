Билетов нет: Дипломаты РФ не могут покинуть США

Решение администрации Обамы застало граждан РФ врасплох — они собирались праздновать Новый год в США

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Высылаемые из США российские дипломатические работники не могут улететь в Россию — нет билетов на рейсы до российских городов, сообщают «Вести».

Из Вашингтона они вылететь не могут, а всего дипломатам дано 72 часа, чтобы покинуть страну. Однако, билеты давно все раскуплены — им придется поехать в Нью-Йорк, откуда больше шансов улететь.

Скорее всего, дипломаты встретят Новый год в воздухе. Решение администрации Обамы застало граждан РФ врасплох — они собирались праздновать Новый год в США.

Ранее власти США распорядились выслать из страны 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско якобы за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов.

29 декабря уходящий президент США Барак Обама ввел новые санкции против российских юридических и физических лиц, обвинив их в причастности к кибератакам на американскую избирательную систему.

Прощальных санкций Обамы помимо дипломатов также удостоились Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление, в том числе глава ГРУ Игорь Коробов и руководящие сотрудники Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити». В санкционном списке также числится Алексей Белан, разыскиваемый ФБР по подозрению в причастности к хакерским атакам.

Москва заявила о введении зеркальных санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция российской стороны будет симметричной и доставит Вашингтону «существенный дискомфорт», однако он отметил, что в основании ответа Москвы будет учтен факт, что администрации Обамы осталось работать три недели.