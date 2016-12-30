Пятница, 30 Декабря 2016 года
11:47:05 МСК

«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»

Политика
«Официальным лицам страны следует перестать искать новых противников»
Противостояние СССР и США Противостояние СССР и США

Максим Исаев, 30 Декабря 2016, 10:43 — REGNUM  

Ни одна позиция избранного президента Дональда Трампа не вызывает столь сильную негативную реакцию у законодателей-республиканцев, как его желание улучшить отношения с Россией. Лидеры Республиканской партии постоянно утверждают, что их кандидат на выборах 2012 года Митт Ромни был прав, называя Россию «без сомнения, геополитическим врагом номер один» для США. Быть может, в страшных кошмарах неоконсерваторов это и так, однако не в том, что касается национальных интересов США, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest.

Автор отмечает, что Владимира Путина нельзя называть «хорошим малым», он также, без всяких сомнений, не сторонник либеральных ценностей. Но то же самое можно сказать и о представителях саудовской монархии, лидерах стран центральной Азии, президентах Египта и Турции, а также большом числе других правительств, с которыми Вашингтон поддерживает отношения, невзирая на царящую в этих странах жесткость. Поэтому вопиющее пренебрежение правами человека не делает из страны угрозу для США.

Так, сегодня Россия не ведет идеологическую борьбу с США. Каким бы циничным ни было коммунистическое руководство СССР, Советский Союз представлял для них идеологическую и моральную угрозу, поскольку многие люди по всему миру, в том числе в США, находили коммунизм привлекательным. Российский осколок империи зла Рональда Рейгана не может считаться философским наследником СССР. У Москвы нет альтернативной идеологии, которая была бы привлекательна людям по всему миру. Лишь незначительная часть граждан России находит интерес в «авторитарном национализме» Александра Дугина, но оно ни в коем случае не образует международное движение. «Марксистский путинизм» также не пользуется особой популярностью. Россия, может, и смогла арендовать некоторых активистов, политиков и партии в Европе, но их приход к власти, и политический крах является плодом их собственных действий.

При этом хотя Владимир Путин и считает развал СССР геополитической трагедией, он изначально не проявлял никакого негативного отношения к США. Он пришел к власти не под возгласы о том, что США — Великий Сатана. Без сомнения, считает автор, уже тогда он был «российским националистом», но его взгляды ожесточились значительно в ответ на поведение Вашингтона.

В США не могут понять, что остальной мир не считает их мотивы чистыми. Так, с точки зрения России, совсем не дружественными актами были игнорирование интересов Москвы на Балканах, действия в Сербии, расширение НАТО к границам России, включение в альянс бывших членов Варшавского договора, приглашение Украины и Грузии в члены НАТО и многое другое.

Более того, военные операции по смене режима стали обычным делом для США, поэтому не только в Кремле стали с подозрением относиться к намерениям Запада. Антиамериканизм, направленный, по меньшей мере, в сторону правительства США, существует и в общественности, и в элитах. Поэтому будет преувеличением сказать, что падение Путина сделает российское правительство сговорчивым.

Как бы тепло Путин ни относился к СССР, нет оснований полагать также, что он пытается его восстановить. И он точно не Сталин. После 17 лет у власти его геополитические заслуги ограничиваются Крымом — давней частью России, а также влиянием на Донбассе, в Южной Осетии и Абхазии — о которых уже все забыли. Это едва ли новая империя. Он также не продемонстрировал никакого интереса в том, чтобы расширять свое правление за пределы России. Он, по всей видимости, понимает, что попытка поглотить другие народы, которые будут выступать против правления Москвы, приведет к катастрофе.

Россия также не представляет глобальную военную угрозу, которую представлял Советский Союз. И хотя страна и представляет угрозу для более слабых соседей, по всем признакам она не видит никакого интереса в том, чтобы начинать войну с Европой. Несмотря на то, что Россия, по мнению автора, и повела себя плохо в отношении Украины и Грузии, это не представляет угрозы для США или даже ЕС. Даже если Вашингтон и не одобряет поведение России, это не означает, что Москва является врагом США. Белому дому не стоит позволять своим гуманитарным симпатиям диктовать свою оборонную политику. Что можно сказать и о Сирии, разворачивающаяся трагедия в которой имеет для США еще меньше значения.

В свою очередь, Россия может быть очень полезна для США. Так, Вашингтон обратился за помощью к России по вопросу Ирана и Северной Кореи. Исламский терроризм вызывает беспокойство обеих стран. Москва также предоставила логистическую поддержку во время операций в Афганистане. Если бы не санкции, США смогли бы поучаствовать с выгодой для себя в модернизации нефтедобывающей отрасли России.

Совершив предполагаемую кибератаку на демократов, Москва сделала гражданам США одолжение и раскрыла порочную практику их официальных лиц. Они, в свою очередь, не имеют никакого морального права удивляться действиям Москвы, поскольку сами неоднократно вмешивались в избирательный процесс других стран. Невинным Вашингтон также не назовешь, поскольку появились сообщения о применении вируса Stuxnet для того, чтобы действовать против Ирана, а также о прослушке телефона канцлера Германии Ангелы Меркель.

Митт Ромни ошибался в 2012 году, ошибается он и сегодня. Ведущие кандидаты от Республиканской партии, по сути, обезумили, когда призывали Обаму пригрозить тем, что он собьёт российский самолет в Сирии. Санкции же против России поддерживать глупо, если нет даже возможности достичь какого-либо результата.

Политике Вашингтона по отношению к России нужна реальная перезагрузка. США должны занять жесткую, но прагматическую позицию, признав, что столкновение интересов не всегда делает страны врагами, а официальным лицам страны следует перестать искать новых противников.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest

regnum author Максим Исаев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Прикамье-2016: министры — под следствием, правительство — в отставке
ПермьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Какое-то дежавю»: Белоруссия пошла по пути Украины. Россия платит дважды
ЧелябинскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Ариф АсалыоглуЭрдоган и его разведка «проглядели» убийцу российского посла
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
30.12.16
Высылаемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Строптивые депутаты и весёлые выборы — политический 2016-й в Якутии
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
«Ситуация более чем печальная» — многодетные Приморья об итогах 2016-го
ВладивостокРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
30.12.16
«Нефть идёт в рост»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.12.16
В Дагестане убит полицейский, нападавшие уничтожены
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
30.12.16
«До нового года доллар не опустится ниже 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
Ученые отложили наступление 2017 года на одну секунду
ПарижФранция Научные исследования Наука
NB!
30.12.16
Полиция США арестовала Джона Кеннеди
ВашингтонСША Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
30.12.16
Девальвация 2.0: ЦБ КНР укрепил юань на 0,18%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке восстановит справедливость?
ВладивостокРоссия Изменение тарифов на электроэнергию Экономика
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное