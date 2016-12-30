Аксенов дал год Бахареву на посту главы Симферополя

«Подвели те, на кого рассчитывал»

Симферополь, , 10:32 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов дал год Геннадию Бахареву на посту руководителя администрации Симферополя. Об этом Аксенов заявил на пресс-конференции 30 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Разочарование (года — прим. ИА REGNUM ) для меня касается кадров. Подвели те на кого рассчитывал», — заявил Аксенов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 декабря, стало известно о целом ряде отставок. Так, с поста вице-премьера уволен Олег Казурин, лишились должностей глава Алушты и глава администрации Бахчисарайского района

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