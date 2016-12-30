Турецкие ВВС уничтожили 26 членов ИГ в сирийском Эль-Бабе — Генштаб

Анкара, , 10:30 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции уничтожили 26 террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках операции «Щит Евфрата». Информацию распространил Генштаб турецких вооружённых сил, сообщает RT.

Террористы убиты в районе города Эль-Баб (Сирия). Уточняется, что турецкие ВС сровняли с землёй 13 оборонительных позиций исламистов. Кроме того, ликвидированы три заминированные машины и взорвано одно военное транспортное средство.

Напомним, 28 декабря на севере Сирии были «нейтрализованы» 44 террориста ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В районе Эль-Баба было уничтожено 154 объекта террористов, 117 исламистов ранены.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал одобрение по поводу введения режима прекращения огня в Сирии.

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