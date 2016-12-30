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«Какое-то дежавю»: Белоруссия пошла по пути Украины. Россия платит дважды

Политика
Мария Захарова фактически отказывается от мягкой силы, от поддержки, от союзника, не использовать возможности которого в настоящее время — недопустимая роскошь, уверен эксперт
Мария Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Челябинск, 30 Декабря 2016, 10:27 — REGNUM  Представители журналистского сообщества и общественности Челябинской области раскритиковали позицию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая выступила с оговорами журналистов, задержанных и арестованных по инспирированным обвинениям в Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свою позицию по событиям с арестом журналистов высказали представитель общественности Южного Урала Александр Забачёв и председатель Правления Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко.

«В отношении произошедшего в Белоруссии мы видим, как вновь прагматизм берет верх над принципиальной позицией, то есть над честью. Опять какое-то дежавю. Конфликт явно имеет подтекст спора хозяйствующих субъектов. Примерно так же начинала «греться» ситуация с Украиной. Вставал вопрос газовых контрактов, цены на газ. Россия решила, что будет выторговывать цену несмотря ни на что. В конце концов, посчитали переговорщики, как это бизнес-интересы в мире тотального интереса могут быть не определяющими?! Решили, что не могут и сделали ставку на этот самый интерес — экономический, рассчитывая, что так будет выгоднее. Есть такая присказка, по которой сразу должно стать понятно, — «скупой платит дважды». Что получили в итоге? Утрату определенных позиций и усиление позиций геополитических конкурентов. Позже эта «выгода» обернулась такими затратами, финансовыми в том числе, а главное жизнями людей, лояльность которых можно было бы капитализировать в куда более выгодные приобретения. По такому же сценарию развивается ситуация и с Белоруссией», — считает представитель челябинского регионального отделения общественного движения «Суть времени» Александр Забачёв.

«У меня сложилось впечатление, что Мария Захарова под конец года просто зарапортовалась и потеряла ориентиры, которым она следовала. У нее была последовательная линия со ставкой на обличение лжи и на защиту российской позиции. Но почему-то это кредо не сработало в отношении действующих в Белоруссии журналистов ИА REGNUM », — сообщил активист.

Забачёв отметил, что помимо этого Мария Захарова позволила себе грубые искажения высказываний журналистов ИА REGNUM, и получается, что она ударила по союзникам, которые являются представителями «информационного рычага», действующего по сути в защиту России, да и собственно Белоруссии и белорусского народа.

«Мало того, отмечу, что буквально сегодня, в интервью радио «Комсомольская правда» Мария Захарова заявила, что она поражена тому, что высокопоставленные официальные лица, про которых она никогда бы и не подумала, выходят и заявляют откровенную ложь. Хочется спросить в таком случае у представителя МИД РФ, — зачем же равняться на тех, кто у тебя вызывает отвращение?», — недоумевает общественник.

И главное, подчеркнул представитель общественности, российскую позицию МИД РФ должен защищать при любых обстоятельствах, иначе кольцо внешних обстоятельств будет сжиматься, а необходим обратный процесс.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался мнением регионального журналистского сообщества. В Союзе журналистов Челябинской области сообщили, что для того, чтобы «сформировать официальное мнение Союза журналистов Челябинской области, необходимо собрать Правление, а за два дня до Нового года это невозможно». Однако удалось получить высказывание руководителя профессионального объединения.

«Выскажу своё личное мнение. Кто прав, а кто виноват в этом деле, обязаны выяснить профессиональные юристы. Поскольку вина журналистов в настоящее время не доказана судом, я считаю неприемлемым держать представителей СМИ под стражей. Есть более цивилизованные методы», — сообщила председатель Правления Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко.

Напомним, в начале декабря в Белоруссии по недостоверным обвинениям были задержаны, а затем заключены под стражу публицисты ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, а также корреспондент Сергей Шиптенко. Суть обвинений от белорусских следователей заключается в том, что якобы журналисты разжигали рознь между народами России и Белоруссии. Позже, когда задержанных поместили под стражу, посол РФ в Белоруссии фактически солидаризовался с позицией белорусских властей, то есть встал на сторону попрания свободы слова, здравого смысла и логики.

27 декабря, выступая на брифинге в МИД России, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством ИА REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Слово «недонарод», которое произнесла Мария Захарова, вообще отсутствовало. Такие выражения в ИА REGNUM в принципе невозможны, так как агентство занимает последовательную антифашистскую позицию, которая к тому же является публичной. А слово «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM лишь в отношении Украины и тех, кто сознательно идёт по ее пути.

ИА REGNUM намерено подать в суд иск к официальному представителю МИД РФ о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

Также читайте: Заявление ИА REGNUM в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии

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