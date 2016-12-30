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Турция: ВКС РФ уничтожили 12 боевиков в районе сирийского города Эль-Баб

Политика
Военный самолет РФ нанес три авиаудара к югу от города
ВКС РФ в Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
ВКС РФ в Сирии

Дамаск, 30 Декабря 2016, 10:22 — REGNUM  Самолет ВКС России нанес серию авиаударов в районе северного сирийского города Эль-Баб, заявили представители военного ведомства Турции, сообщает 30 декабря Reuters.

Военный самолет РФ нанес три авиаудара к югу от города Эль-Баб, который находится под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 12 террористов были уничтожены.

За последние 24 часа в результате атаки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Аль-Азрак погиб один военнослужащий Турции, еще пять получили ранения.

Напомним, 24 августа 2016 года турецкие военные приступили к операции «Щит Евфрата» в районе турецко-сирийской границы. В настоящее время военнослужащие Турции совместно с бойцами ССА проводят операцию по зачистке Эль-Баба от террористов. Отряды ССА начали наступление на город Эль-Баб в середине ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не оказывают воздушную поддержку отрядам «Сирийской свободной армии» (ССА) на севере Сирии из-за давления со стороны сирийского курдского ополчения YPG.

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