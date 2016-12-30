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МИД КНР опроверг информацию об обмене вооружения на животных из Африки

Политика
Китай приобрел у Республики Конго 35 детенышей слонов

Пекин, 30 Декабря 2016, 10:03 — REGNUM  В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин опровергла информацию о необычном обмене руководства КНР с властями Республики Конго. Ранее ряд западных СМИ распространили новость о том, что Демократическая Республика Конго заплатила за китайское обмундирование слонами.

Журналисты из Европы и США сообщили о том, что Грейс Мугабе— супруга президента Республики Конго Роберта Мугабе направила в китайский сафари-парк 35 детенышей слонов в качестве взаиморасчёта за предоставленное КНР вооружение и обмундирование, пишет «Сина синьвэнь».

«Китай действительно импортировал из Республики Конго 35 слонов, однако они были приобретены за деньги, которые в дальнейшем будут направлены на защиту диких животных в Африке. Ни о каких «обменах» даже не следует размышлять — все это выдумки журналистов», — прокомментировала пресс-секретарь МИД КНР.

Дипломат отметила, что сделка о приобретении животных соответствует всем международным правилам и стандартам. В январе 2016 г. министр охраны окружающей среды Республики Конго проинспектировал китайские заповедники в Шанхае и Ханчжоу, а также оценила условия будущего содержания слонов.

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