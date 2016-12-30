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Крым: главы администраций Алушты и Бахчисарайского района уволены

Политика
Причина — ротация

Симферополь, 30 Декабря 2016, 10:02 — REGNUM  Глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев, а также глава администрации Алушты Игорь Сотов отстранены от занимаемых должностей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на видеоселекторном совещании с руководством муниципалитетов республики 30 декабря.

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Аксенов заявил, что решение о назначении нового главы администрации будет принято по итогам рассмотрения предложений и согласований кандидатур с депутатами, а кандидатура на исполнение обязанностей руководителя администрации Бахчисарайского района будет предложена после 9 января, сообщает ИА «Крыминформ».

«Это ротация. Здесь нет никаких коррупционных схем и вреда для Республики», — цитируют РИА Новости главу Госсовета РК Владимира Константинова.

Как напоминает ИА REGNUM, Игорь Сотов возглавлял администрацию Алушты с 1 декабря 2014 года. Виктор Князев проработал на посту руководителя администрации Бахчисарайского района совсем недолго — на эту должность он был назначен в августе этого года, сменив Игоря Кныра.

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