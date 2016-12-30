Дутерте: Цель послов США — дестабилизация ситуации в стране

Дутерте стал президентом Филиппин летом этого года

Манила, , 09:44 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал послов США шпионами, основная цель которых заключается в дестабилизации ситуации в стране, сообщает 30 декабря Reuters.

«Большинство послов США, конечно, не все, на самом деле не являются просто послами. Они шпионят, они связаны с ЦРУ», — сказал Дутерте.

«Посол любой страны — это шпион номер один. Но есть послы США, основная цель которых заключается в подрыве правительственной власти», — добавил Дутерте.

Напомним, ранее президент Филиппин назвал нынешнего президента США Барака Хусейна Обаму сыном женщины легкого поведения, а в октябре послал его к черту, когда США решили временно отложить поставку штурмовых винтовок на Филиппины, предназначенных для национальной полиции.

Также в октябре Дутерте показал средний палец ЕС в знак своего протеста против критики Европейской комиссии в отношении его борьбы против незаконного оборота наркотиков. Дутерте назвал Францию и Англию «лицемерами», которые уничтожили тысячи представителей других народов во времена колониальных завоеваний.

Дутерте стал президентом Филиппин летом этого года. Ключевым моментом в его предвыборной кампании была бескомпромиссная борьба с наркоторговлей. Дутерте дал силовым структурам страны карт-бланш на отстрел наркодилеров без суда и следствия, а также их клиентов.

С 1 июля по 14 декабря текущего года в ходе операций против наркоторговцев были убиты 2 тыс. 102 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, согласно данным полиции Филиппин. Были задержаны 40 тыс. 932 наркоторговца, 908 тыс. 244 добровольно сдались полиции.

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