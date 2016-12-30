Исполнилось 10 лет со дня казни Саддама Хусейна

Москва, , 09:40 — REGNUM Ровно десять лет назад в Ираке был убит незаконно отстранённый от власти президент этой страны Саддам Хусейн. Казнь Хусейна по приказу американского командования состоялась 30 декабря 2006 года.

Формально решение вынес Верховный суд Ирака. Фактически к смерти Хусейна приговорили американские власти, вменяя в вину иракскому лидеру пособничество терроризму и поощрение разработки в Ираке оружия массового поражения (последнее так и не было доказано).

Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 гг., а с 1979 по 1991 гг. и с 1994 по 2003 гг. — возглавлял иракское правительство. Он также возглавлял иракское отделение партии Баас и Совет революционного командования.

Отстранён от власти Хусейн был в 2003 году, когда международная коалиция во главе США вторглась в Ирак. Хусейн попал в плен к американским войсками и через три года был повешен.

Казнь состоялась на несколько минут раньше начала мусульманского праздника Курбан-байрам. Момент казни формально не совпал с празднованием по шиитскому календарю. Однако по календарю суннитов праздник уже начался (Хусейн был суннитом).

Казнь состоялась в штаб-квартире военной разведки Ирака. Последние мгновения жизни Хусейна были зафиксированы на видео.