Пятница, 30 Декабря 2016 года
10:15:40 МСК

Исполнилось 10 лет со дня казни Саддама Хусейна

Политика
Казнь состоялась в штаб-квартире военной разведки Ирака

Москва, 30 Декабря 2016, 09:40 — REGNUM  Ровно десять лет назад в Ираке был убит незаконно отстранённый от власти президент этой страны Саддам Хусейн. Казнь Хусейна по приказу американского командования состоялась 30 декабря 2006 года.

Формально решение вынес Верховный суд Ирака. Фактически к смерти Хусейна приговорили американские власти, вменяя в вину иракскому лидеру пособничество терроризму и поощрение разработки в Ираке оружия массового поражения (последнее так и не было доказано).

Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 гг., а с 1979 по 1991 гг. и с 1994 по 2003 гг. — возглавлял иракское правительство. Он также возглавлял иракское отделение партии Баас и Совет революционного командования.

Отстранён от власти Хусейн был в 2003 году, когда международная коалиция во главе США вторглась в Ирак. Хусейн попал в плен к американским войсками и через три года был повешен.

Казнь состоялась на несколько минут раньше начала мусульманского праздника Курбан-байрам. Момент казни формально не совпал с празднованием по шиитскому календарю. Однако по календарю суннитов праздник уже начался (Хусейн был суннитом).

Казнь состоялась в штаб-квартире военной разведки Ирака. Последние мгновения жизни Хусейна были зафиксированы на видео.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Ариф АсалыоглуЭрдоган и его разведка «проглядели» убийцу российского посла
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
30.12.16
Высылаемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Будет ли новое перемирие в Сирии длительным?
ДамаскСирия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Строптивые депутаты и весёлые выборы — политический 2016-й в Якутии
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
«Ситуация более чем печальная» — многодетные Приморья об итогах 2016-го
ВладивостокРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
30.12.16
«Нефть идёт в рост»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.12.16
Ученые отложили наступление 2017 года на одну секунду
ПарижФранция Научные исследования Наука
NB!
30.12.16
В память погибших в ТУ-154 тысячи сербских болельщиков стоя исполнили песню
БелградСербия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Спорт
NB!
30.12.16
Полиция США арестовала Джона Кеннеди
ВашингтонСША Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
30.12.16
Девальвация 2.0: ЦБ КНР укрепил юань на 0,18%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке восстановит справедливость?
ВладивостокРоссия Изменение тарифов на электроэнергию Экономика
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
NB!
30.12.16
Олег ТупикинБремя белых: Никакого мира с Медведем, который выглядит как Человек!
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.12.16
ФСБ и ГРУ удостоились прощальных санкций Барака Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.12.16
В Канаде к власти может прийти человек со взглядами Дональда Трампа
ОттаваКанада Ситуация в Канаде Политика
NB!
29.12.16
Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
29.12.16
«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.12.16
«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
29.12.16
Владимир Станулевич«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
АрхангельскРоссия Информационная война против России Политика
ещё главное