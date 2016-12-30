Высылаемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву

Вероятно, Новый год им придется встретить в полете

Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Российские дипломаты, которым власти США предписали покинуть страну, столкнулись с трудностями при приобретении авиабилетов до Москвы. Об этом 30 декабря сообщают «Вести».

Отмечается, что все билеты до российской столицы давно распроданы, а высылаемые сотрудники посольств должны покинуть Соединенные Штаты в течение 72 часов. Дипломаты отправятся из Вашингтона в Нью-Йорк, где больше возможностей найти билет на рейс до Москвы.

Вероятно, Новый год им придется встретить в полете. Также указано, что рядом с дачей российского постпредства в Нью-Йорке находится значительное число полицейских.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти распорядились выслать из страны 35 сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско. Москва заявила о том, что ответит на этот шаг зеркальными мерами.