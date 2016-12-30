Строптивые депутаты и весёлые выборы — политический 2016-ый в Якутии

Якутск, , 08:37 — REGNUM Якутия в этом году отличилась обилием политических скандалов и событий. 2016-ый запомнится жителям республики сверхинтересными выборами, кадровыми перетасовками в правительстве, отказывающимися одобрять законопроекты главы региона депутатами и назначением премьер-министра «из-под палки». Более подробно об этих событиях — в обзоре ИА REGNUM.

«Троянский конь» для Госдумы

Самым захватывающим политическим событием года в Якутии можно смело назвать выборы депутатов Госдумы. В Якутии они проходили настолько интересно, что главе ЦИК РФ Элле Памфиловой даже пришлось вмешаться.

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Началось всё с того, что в рамках межпартийного соглашения, которое негласно было заключено на федеральном уровне, Якутию лишили возможности выдвинуть одномандатника от «Единой России». А в планах у республики было провести в Госдуму двоих представителей регионального правительства — премьер-министра Галину Данчикову и руководителя администрации главы Юрия Куприянова. В сложившейся ситуации руководство региона попыталась провести в ряды одномандатников «троянского коня». Сначала провластным самовыдвиженцем собирались сделать директора «Якутскэнерго» Олега Тарасова, но тот пошёл при поддержка партии «Родина». И тогда сделали ставку на однофамильца главы региона, экс-министра культуры Якутии и советника республики Андрея Борисова.

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Он шёл без партийной поддержки, и вот тут-то и возникли сложности: собрать нужно было более 18,5 тысяч подписей. Общественникам удалось снять на видео, как в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), ректор которого Евгения Михайлова уже не раз возглавляла раньше избирательные штабы кандидатов от «Единой России», подделывали подписи. В СМИ стали попадать и аудиозаписи, на которых возглавляющие муниципальные администрации чиновники требовали у своих подчинённых предоставить паспортные данные друзей и знакомых и поставить подписи за них.

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Эти факты стали поводом для жалоб в ЦИК РФ. Глава федерального избиркома Элла Памфилова сделала тогда вывод, что в республике беззастенчиво используется админресурс. ЦИК Якутии был вынужден признать собранные за кандидата Андрея Борисова подписи недействительными, что вызвало волну возмущения в его штабе. Верховный суд республики обязал допустить Борисова к выборам, но федеральная инстанция сочла его решение ошибочным. Провластный кандидат, оскандалившись, остался за бортом. К слову, собрать подписи в Якутии не удалось ни одному самовыдвиженцу в Госдуму.

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Что касается итогов выборов, то они были не столь интересными, как избирательная кампания. В федеральный парламент от республики прошли уже сидевший там в предыдущем созыве «справедливоросс» Федот Тумусов и премьер-министр региона Галина Данчикова.

Неожиданный премьер-министр

Кстати, её уход с поста главы правительства региона спровоцировал новый скандал. Предложенный в качестве её замены «варяг» из Ярославской области Евгений Чекин, работавший заместителем министра экономики республики, оказался неожиданностью и спровоцировал волну недовольства.

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Политолог Виталий Обедин тогда увидел в выборе кандидатуры признаки того, что пост премьер-министра республики будет чисто техническим, а кандидатуру в кресло главы правительства подобрали так, чтобы в нём не могли формироваться кланы, с мнением которых глава должен бы был всерьёз считаться

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Не смотря на недовольство депутатов, Евгений Чекин был одобрен Госсобранием, как метко заметил парламентарий Владимир Фёдоров, по принципу «Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей».

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«Тасуют как карточную колоду»

Помимо смены премьер-министра, 2016 год отличился массовыми кадровыми перестановками и многочисленными структурными корректировками в правительстве республики. Первая волна переименований, упразднений и созданий новых ведомств прошла в марте. Тогда своими указами глава региона Егор Борисов упразднил 3 комитета, 6 департаментов и одно управление. Функции ведомств перешли к другим республиканским органам исполнительной власти, сотрудники сокращены. Тогда же было создано министерство по развитию институтов гражданского общества.

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В конце года правительство постигли новые структурные изменения. 5 декабря глава региона вновь переименовал ведомства, создав и упразднив ряд департаментов, преобразовал некоторые структурные подразделения в органах исполнительной власти.

У политолога Виталия Обедина сложилось впечатление, что «на руки главе выдали эдакий пазл, с которым он не может наиграться». «Головоломка, в которой все кусочки вроде одинаковые, но незначительно отличаются, и собрать из них единую картинку — дело непростое. Вот глава и пытается: тут кусочек с кусочком сцепит, там повернет, здесь приложит. Полученный результат ему всякий раз не нравится, поэтому он регулярно смешивает кусочки и начинает заново. И всё это время от него ускользает — проблема давно не в кусочках. Проблема в самой картинке!», — отмечал тогда эксперт.

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Неручной созыв

Если бы такая возможность была, глава республики, неверное, перетасовал бы и депутатов. Не все предложенные правительством законопроекты одобрялись Госсобранием «как по маслу», некоторые проходили с большим скрипом. «Не ручной созыв получился», — делали вывод якутяне.

Весной кандидатура нового прокурора региона Николая Пилипчука депутаты согласовали только со второго раза, на открытом голосовании и под строгим взглядом главы региона.

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С утверждением премьер-министром Евгения Чекина тоже всё прошло достаточно напряжённо. А с переголосованием ситуация повторилась в декабре. Депутаты отказали одобрить предоставление льгот на 9,4 млрд рублей дочке «Роснефти», компании «Таас-Юрях-нефтегазодобыча». парламентарии отклонили эту инициативу, против проголосовало большинство.

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Тем не менее, правительство республики, призывая уважать главу Якутии, продолжило настаивать на том, чтобы льготы были предусмотрены. Несмотря на нежелание депутатов ещё раз вернуться к этому вопросу, он всё равно был вынесен на повторное рассмотрение после перерыва, во время которого депутатам сделали внушение. Со второго раза и после бесед парламентарии проголосовали так, как надо.

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Якутские выборные кружева

Стоит вспомнить и муниципальные выборы-2016, они тоже были интересными. Так, до сих пор под вопросом итоги голосования за главу Булунского района республики. 18 сентября там победил «единоросс» Игорь Кудряшов, набравший равное количество голосов с представителем «Справедливой России» Аркадием Алексеевым. «Эсер» лидировал по итогам голосования, но после длительного подсчёта 127 голосов на избирательном участке в посёлка Тикси-3, где живёт Кудряшов, «единоросс» неожиданно догнал конкурента. И стал победителем, так как первым принёс документы в избирком.

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Свою правоту теперь Аркадий Алексеев пытается доказать через суд, но пока Игорь Кудряшов продолжает возглавлять муниципалитет.

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Скандалом ознаменовались выборы главы Нерюнгринского района. Баллотироваться на это место пытались двойники действующего руководителя муниципалитета Андрея Фитисова, причём их было несколько. Один из них — уроженец Орловской области Алексей Фетисов — даже учинил скандал в Нерюнгринской ТИК, которая отказалась принимать протокол об итогах сбора подписей за кандидата на USB-носителе. Избиркому пришлось обратиться в полицию с сообщением о создании помех в работе комиссии.

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Мандаты под угорозой

Интересные ситуации возникали с муниципальными депутатами. Несколько представительных органов в этом году оказались под угрозой роспуска из-за прогулов заседаний и конфликтов с главами муниципалитетов.

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«Это тенденция. Мы только что распустили депутатов в Белой горе. Сейчас на очереди не только посёлок, а весь Нижнеколымский район. На следующей сессии мы распустим районный совет. Значит, здесь идёт недоработка. Что это за тенденция? Почему она начинает приобретать массовый характер роспуска народных депутатов?», — возмущался на парламентской сессии, где рассматривался роспуск представительного органа посёлка Черский, депутат Владимир Челнов.

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Ещё одной угрозой для мандатов парламентариев стали декларации. В сроки о своих доходах в 2015 году не отчитались более 1050 депутатов, в том числе 100 — районного и городского уровней. Но ситуацию исправили, и в итоге свои места потеряли немногим более 10 человек. При этом двое народных избранников сдали мандаты добровольно, но свои доходы так и не раскрыли.

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