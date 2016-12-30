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Великобритания не согласилась с жесткой позицией США в отношении Израиля

Политика
Правительство Великобритании убеждено в необходимости более гибкого подхода для достижения мирного урегулирования

Лондон, 30 Декабря 2016, 08:17 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила несогласие с жесткой позицией президента США Барака Обамы в отношении Израиля, сообщает 30 декабря Associated Press.

Правительство Великобритании выступает против строительной деятельности Израиля на территории Палестины, однако необходим более гибкий подход, чтобы достигнуть мирного урегулирования.

«Британское правительство по-прежнему считает, что единственный путь к достижению прочного мира на Ближнем Востоке заключается в концепции двух государств», — сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании.

«Мы по-прежнему считаем, что строительство поселений на оккупированных палестинских территориях является незаконным, поэтому мы поддержали резолюцию 2334 Совета Безопасности ООН на прошлой неделе. Но мы уверены, что строительство поселений является далеко не единственной проблемой в этом конфликте. В частности, народ Израиля заслуживает того, чтобы освободится от угрозы терроризма», — добавил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

«Вследствие этого, мы не убеждены в необходимости сосредоточения внимания только на одном отдельном вопросе во время проведения переговоров, в данном случае на строительстве поселений, когда как конфликт между израильтянами и палестинцами является настолько глубоким и сложным», — заявил официальный представитель Терезы Мэй.

«Мы считаем, что нецелесообразно атаковать состав демократически избранного правительства нашего союзника. Правительство Великобритании считает, что переговоры будут успешными только тогда, когда они проходят между двумя сторонами, при поддержке со стороны международного сообщества», — сказал официальный представитель премьер-министра Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие «антиизраильской резолюции» Совбезом ООН на прошлой неделе и, прежде всего, позиция действующего руководства Соединенных Штатов, вызвали резкую реакцию Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отозвал посла Израиля из США и публично обвинил Обаму в «сговоре с бандитами».

Госсекретарь США Джон Керри обвинил израильское правительство в подрыве попыток создания двух государств и мирного разрешения конфликта с палестинцами, так как правительство Израиля продолжает поселенческую деятельность на Западном берегу.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»

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Ближневосточное урегулирование
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