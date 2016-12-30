Комиссия парламента Турции одобрила поправки в конституцию Политика Проект одобрили 316 депутатов правящей «Партии справедливости и развития»

Анкара, , 08:09 — REGNUM В Турции конституционная комиссия парламента страны приняла поправки в турецкую конституцию, расширяющие полномочия президента, сообщает агентство Anadolu. Проект одобрили 316 депутатов правящей «Партии справедливости и развития», обсуждение началось 20 декабря. 29 декабря комиссия обсуждала поправки около 17 часов. На рассмотрение парламента законопроект был внесен 10 декабря. Референдум за принятие поправок, расширяющих полномочия главы государства, пройдет весной 2017 года. Читайте ранее в этом сюжете: Срок президентства Эрдогана могут продлить до 2029 года — СМИ

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