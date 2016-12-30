Комиссия парламента Турции одобрила поправки в конституцию
Проект одобрили 316 депутатов правящей «Партии справедливости и развития»
Анкара, 30 Декабря 2016, 08:09 — REGNUM В Турции конституционная комиссия парламента страны приняла поправки в турецкую конституцию, расширяющие полномочия президента, сообщает агентство Anadolu.
Проект одобрили 316 депутатов правящей «Партии справедливости и развития», обсуждение началось 20 декабря.
29 декабря комиссия обсуждала поправки около 17 часов. На рассмотрение парламента законопроект был внесен 10 декабря.
Референдум за принятие поправок, расширяющих полномочия главы государства, пройдет весной 2017 года.
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