Евродепутаты побывали на авиабазе Хмеймим и встретились с Асадом

Дамаск, , 08:07 — REGNUM В Сирии прошла встреча президента страны Башара Асада с международной делегацией, в состав которой вошли члены Совета Федерации и депутаты Европарламента (ЕП) из Италии, Латвии и Эстонии. Заявлением об этом сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, сообщает RT.

Косачёв пояснил, что основная цель поездки в Сирию — встреча с Асадом. «Уже состоялась очень содержательная встреча с президентом Башаром Асадом, ещё предстоят контакты с руководством парламента Сирии», — сказал он.

Косачёв отметил, что делегация посетила российскую авиабазу Хмеймим, ознакомившись с работой российского Центра по примирению. Это было сделано, чтобы европейские парламентарии своими глазами увидели выполнение в полном объёме задач, которые были поставлены перед составом базы.

По словам Косачёва, российская сторона очень рассчитывает на результативность этого мероприятия: депутаты ЕП теперь сами могут оценить ситуацию в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, в соответствии с соглашением, достигнутым по итогам трёхсторонних переговоров между Россией, Турцией и Ираном, в ночь на 30 декабря вступил в силу режим прекращения огня в Сирии. О прекращении боевых действий заявили вооружённые группировки.

Как сообщило Reuters, режим прекращения огня, вступивший в силу в Сирии, мог быть нарушен. По информации «Сирийской обсерватории по правам человека», представленной жителем Лондона Рами Абдель Рахманом, выстрелы зафиксированы в южных провинциях Дераа и Кунейтра, вскоре после вступления в силу соглашения о прекращении огня.