В МИД Китая намерены укреплять отношения с Россией в 2017 году

Пекин, , 07:45 — REGNUM Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И побеседовал по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении МИД КНР.

Китайская сторона заявила о готовности укреплять контакты с Россией в наступающем году «перед лицом более сложной и меняющейся международной ситуации», а также совместными усилиями выполнить в полном объеме договоренности, достигнутые главами обоих государств. В сообщении говорится и о стремлении к укреплению международного стратегического сотрудничества для защиты интересов обеих стран и внесению нового вклада «в развитие безопасности и стабильности как в мире, так и на региональном уровне».

Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что КНР является важным приоритетом российской внешней политики. Руководители дипломатических ведомств также поздравили друг друга с Новым годом.

«Считаю, что в новом году Россия и Китай продолжат играть стабилизирующую роль в международных делах. Россия готова совместно с Китаем реагировать на все угрозы и вызовы, с которыми сталкивается мир и глобальная безопасность», — пояснил глава МИД России.