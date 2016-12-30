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Россия инициировала встречу Совбеза ООН по режиму прекращения огня в Сирии

Политика
Закрытое заседание Совбеза ООН состоится сразу после открытого совещания
Совет безопасности ООН
Иллюстрация: Un.org
Совет безопасности ООН

Нью-Йорк, США, 30 Декабря 2016, 07:39 — REGNUM  В ООН по инициативе России соберется закрытое совещание, на котором будет обсуждаться положение в Сирии после объявленного режима прекращения огня, сообщает «Эхо Москвы».

Закрытое заседание Совбеза ООН состоится сразу после открытого совещания, где будет рассматриваться проект резолюции о продлении отдельных положений программы «нефть в обмен на продовольствие».

Как передавало ИА REGNUM, в соответствии с соглашением, достигнутым по итогам трёхсторонних переговоров между Россией, Турцией и Ираном, в ночь на 30 декабря вступил в силу режим прекращения огня во всех районах Сирии, где происходят боестолкновения правительственных войск с так называемой умеренной оппозицией.

О прекращении боевых действий заявили вооружённые группировки «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Алъ-Джабхат аьи-Шамия».

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Режим прекращения огня в Сирии уже нарушен

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