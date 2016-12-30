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В столице Камчатки единоначалие власти: новый мэр вступил в должность

Политика
Виталий Иваненко прошёл инаугурацию

Петропавловск-Камчатский, 30 Декабря 2016, 07:37 — REGNUM  В Петропавловске-Камчатском состоялась инаугурация нового главы города, кандидатура которого была утверждена 27 декабря — в должность вступил Виталий Иваненко. Как передает корреспондент ИА REGNUM, с этого дня в столице Камчатки вновь действует принцип единоначалия власти — глава города является не только высшим должностным лицом муниципального образования, но и руководит местной администрацией.

Вернуться к такому принципу власти Петропавловска решили после отставки предыдущего сити-менеджера Дмитрия Зайцева и избрания в Госдуму экс-главы города Константина Слыщенко. Новый руководитель Петропавловска избран на пять лет. Но, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в современной истории города так долго им еще никто не руководил — все предыдущие уходили в отставку по тем или иным причинам раньше срока.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталия Иваненко прочили в министры ЖКХ Камчатки, а также в сити-менеджеры закрытого города подводников — Вилючинска. Однако в итоге он стал главой Петропавловска.

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