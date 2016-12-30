После убийства сотрудника Росгвардии в Москве возбудили уголовное дело

В результате инцидента ранен ещё один сотрудник Росгвардии

Москва, , 07:18 — REGNUM После нападения в Москве на служащих Росгвардии, в результате которого один сотрудник ведомства погиб, а второй силовик получил ранение, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России.

«По версии следствия, вечером 29 декабря 2016 года на территории Троицкого и Новомосковского административного округа г. Москвы при проверке документов группа лиц произвела выстрелы по наряду вневедомственной охраны Росгвардии», — сообщили в пресс-службе.

Выстрелом убит один сотрудник Росгвардии, другой — ранен. Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (317 УК России).

Напомним, о нападении на сотрудников Росгвардии ранее сообщили в МВД России. В целях раскрытия преступления личный состав полиции Москвы был поднят по тревоге, к месту происшествия направилось руководство ГУ МВД России по Москве.

Ночью были задержаны четыре человека — подозреваемые в нападении. У них изъято похищенное у силовиков оружие. Продолжаются мероприятия по установлению участников нападения.

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