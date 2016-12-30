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ФБР и ЦРУ выпустили совместный доклад по «российским кибератакам»

Политика
Акторы хакерских атак «скорее всего, ассоциированы» с российскими спецслужбами

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 06:14 — REGNUM  Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований США выпустили совместный доклад, посвященный «российским кибератакам», сообщает Associated Press 30 декабря.

В докладе заявляется, что субъекты, «скорее всего, ассоциированные» с российскими спецслужбами, были вовлечены в «продолжающуюся кампанию кибер-операций, направленных на правительство США и американских граждан». Отмечается, что «в некоторых случаях акторы замаскированы в качестве третьих лиц, прикрываются ложными онлайн-персонажами».

В качестве одного из таких «ложных онлайн-персонажей» ФСБ и ЦРУ указывают, в частности, хакера, известного как Guccifer 2.0, который, по мнению официальных лиц США, связан с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря уходящий президент США Барак Обама ввел новые санкции против российских юридических и физических лиц, обвинив их в причастности к кибератакам на американскую избирательную систему, сообщает Министерство финансов США.

Прощальных санкций Обамы удостоились Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление, в том числе глава ГРУ Игорь Коробов и руководящие сотрудники Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити». В санкционном списке также числится Алексей Белан, разыскиваемый ФБР по подозрению в причастности к хакерству.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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