Украинским военным разрешили сбивать нарушившие границу самолёты

Киев, , 06:05 — REGNUM Правительство Украины разрешило Вооружённым силам сбивать самолёты, которые незаконно пересекают государственную границу страны или подозреваются в возможно использовании в террористических целях. Соответствующий документ, датированный 28 декабря, опубликован на официальном сайте кабмина.

Согласно постановлению, оружие и боевая техника могут быть применены после предупредительного огня из пушечного вооружения самолётов-перехватчиков в целях «прекращения нарушения государственной границы Украины воздушными судами вооружённых формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) дежурных самолётов-перехватчиков (вертолетов)».

Кроме того, аналогичные действия могут быт предприняты для «прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции».

Как следует из документа, право принятия решения об открытии предупредительного огня и огня по цели предоставляется министру обороны, начальнику генерального штаба — главнокомандующему вооруженных сил, командующему воздушных сил или лицам, исполняющих их обязанности.