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Тереза Мэй вступилась за Биньямина Нетаньяху

Политика
Премьер-министр Великобритании «не считает уместной» критику «демократически избранного правительства» со стороны США

Лондон, 30 Декабря 2016, 05:48 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «неконструктивной» критику в отношении Израиля со стороны госсекретаря США Джона Керри, передает ВВС 30 декабря.

Великобритания голосовала «за» резолюцию Совета безопасности ООН по еврейским поселениям в Палестине, которая вызвала резкую реакцию в Израиле, и в заявлении госпожа Мэй подтверждает, что «единственный путь к установлению прочного мира на Ближнем Востоке — это (политика) двух государств», независимого Израиля и независимой Палестины.

Тем не менее, Мэй заявляет, что проблема палестино-израильских отношений «не сводится к вопросу поселений» — в частности, премьер-министр Великобритании заявила. что «народ Израиля заслуживает того, чтобы быть защищенным от угрозы терроризма». Кроме того, Мэй «не считает уместной» критику «демократически избранного правительства» Израиля со стороны США.

Вчера госсекретарь США Джон Керри произнес речь по ситуации на Ближнем Востоке, в которой, в том числе, заявил, что «нынешняя коалиция (Биньямина Нетаньяху — прим. ИА REGNUM ) является самым правым в истории Израиля» и состоит из «экстремальных элементов».

Речь госсекретаря уже вызвала гневную отповедь премьер-министра Израиля и явно не способствовала «потеплению» в американо-израильских отношениях, значительно пострадавших после принятия резолюции СБ ООН №2334 о еврейских поселениях в Палестине.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Совет Безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, которая предписывает Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». Принятие резолюции стало возможно, прежде всего, благодаря позиции Соединенных Штатов, отказавшихся ветировать документ.

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