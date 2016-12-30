СМИ сообщили о первых контрмерах России в ответ на санкции США

По информации CNN, правительство России распорядилось закрыть школу для детей сотрудников дипведомств США, Великобритании и Канады

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Россия предприняла первые контрмеры в ответ на решение президента США Барака Обамы о введении новых санкций и высылке из страны 35 российских дипломатов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомлённый источник.

По информации телеканала, распоряжением российского правительства закрыта англо-американская школа в Москве, в которой проходят обучение дети сотрудников дипломатических ведомств США, Великобритании и Канады.

Кроме этого, как сообщил источник, сотрудникам посольства США запрещено посещение дома отдыха в Серебряном Бору.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря Барак Обама подписал указ о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему. Новые меры коснулись, в частности, ФСБ, ГРУ и ещё ряд организаций.

Кроме этого, Вашингтон объявил персонами нон грата 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США, предписав им в течение 72 часов покинуть страну.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что о встречных мерах в связи с новыми санкциями США будет объявлено 30 декабря. Со своей стороны пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция российской стороны будет симметричной и доставит Вашингтону «существенный дискомфорт». В то же время он подчеркнул, что принимая решение об ответных мерах, Москва примет во внимание тот факт, что администрации Барака Обамы осталось работать три недели.

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