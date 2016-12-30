Reuters: Режим прекращения огня в Сирии уже нарушен

Соглашение вступило в силу в ночь с 29 на 30 декабря

Лондон, , 04:24 — REGNUM Режим прекращения огня, вступивший в силу в Сирии, мог быть нарушен, передает Reuters 30 декабря.

По информации «Сирийской обсерватории по правам человека», представленной жителем Лондона Рами Абдель Рахманом, выстрелы юыли зафиксированы в южных провинциях Дераа и Кунейтра, вскоре после вступления в силу сделки о прекращении огня.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня в Сирии наступил в полночь с 29 на 30 декабря. В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, к режиму прекращения огня присоединились следующие вооружённые группировки: «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Алъ-Джабхат аьи-Шамия».

Террористическая организация «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пошла на перемирие и продолжает обстрелы.

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