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Трамп встретится с руководством разведки в связи с санкциями против России

Политика
США ввели новые санкции против России и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне
Флаг США Флаг США

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 03:51 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с руководством американской разведки в связи с решением уходящей администрации Барака Обамы о введении новых санкций против России и высылке 35 российских дипломатов.

«Для нашей страны настало время двигаться к чему-то большему и лучшему. Тем не менее, в интересах нашей страны и её великого народа, я встречусь с лидерами разведывательных ведомств на следующей неделе, чтобы быть в курсе этой ситуации», — приводит заявление Дональда Трампа телеканал CNN.

Отметим, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США может отменить указ своего предшественника о новых санкциях против России. В то же время источник отметил, что это было бы неразумных шагом, так как, по мнению уходящей администрации, «Россия не собирается останавливаться».

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря ФБР и Министерство внутренней безопасности США представили отчёт о кибератаках в период президентской кампании в США, якобы совершённых российскими хакерами.

В этот же день Барак Обама подписал указ о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему. Новые меры коснулись, в частности, ФСБ, ГРУ и ещё ряд организаций.

Кроме этого, Вашингтон персонами нон грата объявлены 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США, предписав им в течение 72 часов покинуть страну.

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