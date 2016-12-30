Глава Крыма отправил в отставку вице-премьера Олега Казурина

Симферополь, , 03:24 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ об отставке вице-премьера Олега Кузурина. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию», — говорится в документе.

Олег Казурин занимал пост вице-премьера Крыма с начала текущего года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства и транспорта, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы развития полуострова.

Напомним, 29 декабря Сергей Аксёнов анонсировал ряд кадровых перестановок в республиканских и муниципальных органах власти, о которых пообещал сообщить на ближайшей пресс-конференции.

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