Избирком лишил полномочий двоих депутатов и мэра города в Албании

Тирана, , 02:56 — REGNUM Избирательная комиссия Албании лишила полномочий двоих депутатов парламента страны и мэра города Кавайе, сообщает Reuters 30 декабря.

Лишение полномочий связано с преступлениями, совершенными избранными политиками за рубежом.

Так, по информации комиссии, мэр Кавайе Элвис Роши привлекался к уголовной ответственности за участие в групповом изнасиловании в Италии, а также использование поддельных документов и употребление наркотиков в Швейцарии.

Преступления парламентариев не являются настолько тяжкими, однако по закону Албании также являются препятствием для занятия должности. Депутат Шелким Селами преследовался в Италии в 1994 году за участие в незаконной перевозке людей через границу. Депутат Дахамир Шахири был приговорен к девяти месяцам в итальянской тюрьме за использование поддельного водительского удостоверения.

Известно, что все трое намерены подавать апелляцию и отрицают свою вину — по их словам, иностранные суды приняли решение по всем делам «заочно», и у народных избранников не было возможности оправдать себя.