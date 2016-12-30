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Избирком лишил полномочий двоих депутатов и мэра города в Албании

Политика
Причиной стало «уголовное» прошлое народных избранников

Тирана, 30 Декабря 2016, 02:56 — REGNUM  Избирательная комиссия Албании лишила полномочий двоих депутатов парламента страны и мэра города Кавайе, сообщает Reuters 30 декабря.

Лишение полномочий связано с преступлениями, совершенными избранными политиками за рубежом.

Так, по информации комиссии, мэр Кавайе Элвис Роши привлекался к уголовной ответственности за участие в групповом изнасиловании в Италии, а также использование поддельных документов и употребление наркотиков в Швейцарии.

Преступления парламентариев не являются настолько тяжкими, однако по закону Албании также являются препятствием для занятия должности. Депутат Шелким Селами преследовался в Италии в 1994 году за участие в незаконной перевозке людей через границу. Депутат Дахамир Шахири был приговорен к девяти месяцам в итальянской тюрьме за использование поддельного водительского удостоверения.

Известно, что все трое намерены подавать апелляцию и отрицают свою вину — по их словам, иностранные суды приняли решение по всем делам «заочно», и у народных избранников не было возможности оправдать себя.

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