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В Сирии вступает в силу режим прекращения огня

Политика
К режиму прекращения боевых действий присоединились семь вооружённых группировок
Сирия
Иллюстрация: Минобороны России
Сирия

Москва, 30 Декабря 2016, 02:54 — REGNUM  Семь вооружённых формирований присоединились к режиму прекращения огня, который вступает в силу в Сирии с 30 декабря в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К режиму прекращения огня присоединились следующие вооружённые группировки: «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аги-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Алъ-Джабхат аьи-Шамия», — говорится в документе.

Сообщается, что за минувшие сутки было зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков в провинциях Алеппо и Дамаск.

Обстрелам со стороны террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Алеппо подвергались кварталы Ашрафия, Дахия аль Асад, «3000» и «1070», атакже торговый центр Кастелло и школа Хигма.

В провинции Дамаск обстреливались населённые пункты Блелие, Хауш-эш-Шалак, Хауш-эль-Фаддалия, Хауш-Насри, Джаубар и Хауш-Харабу.

Как передавало ИА REGNUM, соглашение о прекращении огня во всех районах Сирии, где происходят боестолкновения правительственных войск с так называемой умеренной оппозицией, было достигнуто по итогам трёхсторонних переговоров между Россией, Турцией и Ираном.

29 декабря состоялся телефонный разговор между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом, в ходе которого сирийский лидер ещё раз подтвердил готовность к соблюдению договоренностей о прекращении боевых действий и переходе к политическому процессу

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