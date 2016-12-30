«Сколько раз вы меня убивали?» — главарь «Боко Харам» опять оказался жив

Майдугури, Нигерия, , 02:38 — REGNUM Главарь террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абабакар Шекау опроверг информацию, что властям Нигерии удалось его уничтожить, а также осуществить «зачистку» оплота террористов в лесу Самбиса, передает Кугеукы 30 декабря.

«Если вы действительно сокрушили нас, как вы можете видеть меня? Сколько раз вы меня убивали в ваших фиктивных отчетах?» — заявил Шекау в новом видеообращении.

Главарь исламистской группировки заявил, что он и его бойцы «находятся в безопасном месте» и обещал продолжить борьбу с «неверными».

Как сообщало ИА REGNUM, за то время, которое полевой командир Шекау руководит «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии, военные заявляли о его смерти шесть раз: в июле 2009 года, в июне 2013 года, в сентябре 2014 года, в августе 2015 года, в августе и в сентябре 2016 года. Каждый раз главарь исламистов опровергал свою гибель.

Правда, некоторые военные считают, что «настоящий» Шекау давно убит, а на видео появляются «самозванцы» — так, Лаки Ирабор, командующий военной операцией против исламистов в Нигерии, в сентябре заявлял, что на его памяти «гарантированно» убит «уже третий Шекау».

Тем не менее, с живым главарем или с его «двойниками», группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор активно ведет войну с правительством Нигерии в провинции Борно на северо-востоке африканской страны, жертвами кровопролитного противостояния с 2011 года стали десятки тысяч человек, не менее 2,5 миллионов бежали из провинции в другие районы Нигерии или в соседние страны.

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