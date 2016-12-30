Пятница, 30 Декабря 2016 года
02:40:05 МСК

МИД России: контрмеры в отношении США будет объявлены 30 декабря

Политика
Российская сторона примет во внимание то, что новые санкции введены уходящей администрацией США

Москва, 30 Декабря 2016, 02:32 — REGNUM  О встречных мерах России в связи с решением президента США Барака Обамы о введении новых санкций против Москвы и высылке российских дипломатов будет объявлено в пятницу, 30 декабря, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция российской стороны будет симметричной и доставит Вашингтону «существенный дискомфорт». В то же время он подчеркнул, что принимая решение об ответных мерах, Москва примет во внимание тот факт, что администрации Барака Обамы осталось работать три недели.

«Мы отчётливо видим, что новой администрации США пытаются навязать определённую линию, то есть лишить администрацию какого-то уровня дееспособности и лишить её права выбора того пути, по которому предложит идти новый президент», — отметил Песков.

Читайте также: Высылка наших дипломатов из США… Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему.

Прощальных санкций Барака Обамы удостоились, в частности, Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генерельного штаба Вооружённых сил России, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити».

Кроме этого, персонами нон грата объявлены 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США. Их действия названы Госдепартаментом США не соответствующими дипломатическому статусу или статусу консульского работника.

Читайте ранее в этом сюжете: WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
30.12.16
Михаил ДемуринВысылка наших дипломатов из США...Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
NB!
30.12.16
Олег ТупикинБремя белых: Никакого мира с Медведем, который выглядит как Человек!
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.12.16
ФСБ и ГРУ удостоились прощальных санкций Барака Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.12.16
Эквадор: коррупционный скандал накануне президентских выборов
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Происшествия
NB!
29.12.16
Дипломатический финал: 35 дипломатов РФ будут высланы из США
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
29.12.16
«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.12.16
«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
29.12.16
Владимир Станулевич«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
АрхангельскРоссия Информационная война против России Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин отклонил ювенальный закон о системе учета детей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
ТаллинЭстония Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
ВильнюсЛитва Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Россия и Белоруссия: «градус напряжения вокруг журналистов накаляется»
УфаРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«МИД Белоруссии почтил тех, кто стрелял в моего земляка» — Захарова молчит
БарнаулРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
ещё главное