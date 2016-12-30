Ариф Асалыоглу, , 09:40 — REGNUM

Заявления о связи Мерта Алтынташа — служащего полиции, совершившего убийство посла России Андрея Карлова — с «ФЕТО» похожи на поспешное решение и дезинформацию.

Обращается внимание на то, что полицейский-убийца Мерт Алтынташ окончил полицейский колледж в Измире в 2014 году, а в данном колледже обучались преимущественно студенты от «ФЕТО». Подобный подход может быть принят во внимание как один из имеющихся, когда после так называемого переворота были уволены десятки тысяч служащих полиции, военных и иных государственных служащих. Однако интересно, что Мерт Алтынташ не был уволен и остался на своей должности.

Заявлялось, что нападавший в последние годы обучения в лицее посещал подготовительные курсы движения «Хизмет». Однако это не удалось подтвердить документально. Несмотря на такие возможности государства, и то, что все разведывательные и государственные структуры две недели занимаются расследованием этого происшествия, не удалось выяснить посещал ли он эти подготовительные курсы или нет, и если говорится о возможном посещении, это означает, что убийца никогда не посещал подготовительные курсы движения «Хизмет», и что «это операция по формированию восприятия». Кроме того, его мать Хамдийе Алтынташ в первых своих показаниях, данных в Управлении безопасности района Сёке, опровергла обвинения в посещении ее сыном уже закрытых подготовительных курсов движения «Хизмет». И если спустя 12 часов после случившегося правительство не смогло предоставить реальные сведения, а по факту происшествия только задержало ничего не подозревающих мать и сестру нападавшего, это является не менее катастрофичной, чем сам само происшествие, государственной рефлексией.

Согласно другому заявлению, полицейский-убийца по приезду в Анкару якобы остановился в квартире журналиста Абдуллаха Бозкурта, публиковавшегося в газете «Заман», принадлежавшей движению «Хизмет», которая впоследствии была закрыта, написавшего, что «дипломаты в опасности»… Данное заявление было опровергнуто из первых уст, и продолжения псевдоновости проправительственного СМИ не последовало, и не было документального подтверждения. Однако правдой из этого заявления является то, что соседом по квартире убийцы оказался адвокат, и что они проживали в Анкаре в районе Кечиорен квартала Калаба. Кроме этого, появились записи, свидетельствующие о посещении убийцей и его соседями по квартире религиозных собраний Нуреттина Йылдыза, известного своими религиозными проповедями салафитского характера.

Следующим заявлением было то, что «убийце выплачивалась стипендия во время его обучения в колледже «Ата окуллары» в районе Кушадасы, закрытого в связи с причастностью к «ФЕТО». Эту ложь очень легко прояснить, ибо у «Хизмет» никогда не было колледжа в Кушадасы, и упомянутый колледж «Ата окуллары» не имеет никакого отношения к движению.

Много еще подобных несостоятельных и безосновательных утверждений. Нет необходимости о каждом здесь рассказывать. Если бы имелось документально подтвержденное утверждение, то всему миру и так стало бы об этом известно. Однако здесь есть важный момент. Кто бы ни стоял за этим преступлением, в ближайшем будущем вероятней всего будет преподнесена связь служащего полиции-убийцы с людьми из ПСР, либо Фонда гуманитарной помощи (İHH), поскольку уже понятно, что это очень серьезная разведывательная операция. Всему миру стало известно, что с подачи Эрдогана и ПСР в турецкие подразделения безопасности проникли радикальные исламистские террористы. Весь мир был вынужден принять тот факт, что Турция ни для кого не безопасна.

Это нападение было совершено накануне встречи по Сирии представителей Турции, России и Ирана в Москве. Неужели исполнитель главной роли и связующий игрок США и НАТО заявляют, что за выход из игры придется дорого заплатить? Кажется, они решительно настроены заставить заплатить цену за игру 15 июля, созданную для турецкой армии, в течение 60 лет являющейся союзником и важным партнером по НАТО. Уклонение России от обвинений Турции словно означает, что она знает, кто был настоящим преступником.

Кажется, клубок немного запутался. Однако со временем распутается… Например, по информации газеты «Хюррийет», стало известно о посещении приверженцем «Аль-Нусры» (организация, запрещенная на территории России) полицейским, совершившим убийство Андрея Карлова Мевлютом Мертом Алтынташем и взятым под арест соседом по квартире адвокатом С.О. и другим служащим полиции С.Б. проповедей Нуреттина Йылдыза, дававшего свои заключения по религиозным вопросам. Три этих лица многократно присутствовали на проповедях Нуреттина Йылдыза, считающегося представителем салафизма в Турции, проводимых в мечети Хаджи Байрам, считающейся религиозным центром Анкары, а также в районах Этлик и Батыкент. С.Б. незадолго до теракта позвонил Алтынташу и пригласил к себе домой. Алтынташ, ответив: «Не смогу прийти, у меня важное дело», повесил трубку.

Его родственник, близко знавший Алтынташа с детства, рассказывает о нем следующее: «В последнее время он сильно изменился. Когда мы поехали в Кушадасы искупаться в море, он с нами даже не фотографировался. А в последний свой приезд он даже не искупался. Более того, он не разрешал дома включать телевизор. Эти изменения показались домочадцам странными. Они вышли из комнаты, сказав: «Ну, ты и изменился». Я не думаю, что это произошло за 6−7 месяцев. Мы полагаем, что он так изменился за последние 2−2,5 года, то есть, как начал работать. Насколько нам известно, у него не было девушки». Все, кто был знаком с Алтынташем, говорят, что не поверили своим глазам, когда увидели произошедшее по телевизору. Соседи его дедушки из квартала Кемальпаша сообщили следующее: «Летом, когда в последний раз мы выделись с его мамой, мы говорили: «Тетя Хамдийе, может, мы пообщаемся с твоим сыном, и он рассказал бы как стал полицейским. Может, и нашим детям он что посоветует». Но сейчас мы думаем, хорошо, что они не пересеклись». Почему важна эта информация?

Политическим разрывом Турции с «Аль-Нусрой» (организация, запрещенная на территории России) стала напряженная встреча в мае 2013 года президента США Барака Обамы с премьер-министром Тайипом Эрдоганом. Причинами, послужившими созданию напряженной атмосферы на переговорах, были организация джихадистов-выходцев из разных уголков мира «Фронта Нусры», и то, что правительство ПСР закрывало на это глаза, вдобавок к этому помогало в переброске оружия для гражданской войны в Сирии. На повестке появилась информация, что Обама, обратившись к начальнику Службы национальной разведки Хакану Фидану, заявил: «Мы в курсе, какие дела вы проворачиваете».

Правительство, и в особенности, Эрдоган, в большинстве случаев защищал «Аль-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одним из аргументов, обсуждаемых после того, как турецкие самолеты сбили российский бомбардировщик, была «Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорилось о том, что мы не имеем ничего против борьбы России с «ИГ» (организация, запрещенная на территории России), отчего нацелились на «Нусру»? Это стало самым конкретным заявлением Эрдогана во время его выступления 21 июня 2016 года в Анкаре, где он заявил: «С чего вы взяли, что «Аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка?»

Убийство российского посла служащим полиции отдела специального назначения, объявившего себя приверженцем «Аль-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало переломным моментом. Турция отнесла к одной категории «ИГ» и «Фронт Нусры» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), как категорию, подлежащую к зачистке в Сирии. Больше не осталось дипломатических каналов, по которым Турцию каждый раз дипломатично прижимали, когда и США, и Россия открыто показывали свое отношение к «Аль-Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и открыто называли эту структуру террористической группировкой. Поскольку посредством документов, лично подписанных министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, и по опыту Алеппо, «Аль-Нусра» (организация, запрещенная на территории России) осталась без поддержки. В ближайшем будущем подписи, поставленные в Москве, равно как и послужили картиной краха сирийской политики Турции, станут причиной использования в последующих терактах группировок «Аль-Нусра» и «ИГ» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) в качестве оправдания.

В заявлении «Джейш аль-Фатх» — вооруженной коалиции, образующей вершину «Аль-Нусры», являющейся ответвлением «Аль-Каиды» (организация, запрещенная на территории России), согласно которому она подготовила убийство российского посла в Анкаре, имелись важные подсказки. «Ввиду того, что мир остался равнодушен к произошедшему в Алеппо, мусульмане Леванта остались без поддержки, во имя победы сирийского народа, убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова взял на себя славный боец из рядов «Джейш аль-Фатха» Мерт Алтынташ, при участии движения «Серых волков» (связанного с группировкой «Революционные очаги») и группировки «Хизбул Ислами аль-Туркистани». Если спросите, а какая связь «Волков» или «Революционеров» с войной в Сирии, стоит вспомнить, кто расстрелял пилота в воздухе после того, как был сбит российский бомбардировщик. Кроме того, следует понимать для чего ПСР и Партия националистического движения (ПНД) действуют, как одна партия.

Другой стороной произошедшего является набор в подразделения Управления безопасности, начиная с 2014 года. За последние 2,5 года правительство ПСР в связи с зачистками от джамаата приняло на службу 25 тысяч служащих полиции. Если раньше для получения профессии имелись полицейские академии, высшие профессиональные школы полицейских, и экзамен по отбору государственных служащих, благодаря которым по объективным критериям отбирались кандидаты в профессию, то в последние годы это было принесено в жертву рекомендациям от ПСР. Те, кто сегодня задается вопросом, есть ли в рядах полиции приверженцы «Аль-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зачистили профессиональные полицейские кадры под предлогом зачистки от «ФЕТО». Аномалия ПСР по отбору кадров проявила себя на юго-востоке страны при зачистке городов от боевиков РПК и «Союза общин Курдистана». Группа, называющая себя «Команды Асадуллаха» в значении «Львы Аллаха», баллончиками с краской написала на стенах политические послания. Данная группировка, о которой мы расскажем в последующих публикациях, не была проверена и изучена.

Пока неизвестно, связано ли убийство в Анкаре с этой группировкой. Однако реструктуризация в организации показывает, что благодаря разведывательной информации, имеющейся в структуре управления безопасности, есть человек или несколько людей, способные совершить профессиональное убийство посла какой-либо другой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство посла России в Турции: Кто штампует ложные факты?