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Посол Греции пропал без вести в Рио-де-Жанейро

Политика
Греческий МИД требует «полной мобилизации бразильских властей»

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 30 Декабря 2016, 02:13 — REGNUM  Полиция бразильского Рио-де-Жанейро заявила о начале расследования исчезновения посла Греции в Бразилии, передает Associated Press 30 декабря.

По информации правоохранителей, в последний раз греческого посла Кириака Амиридиса видели в понедельник вечером в Рио-де-Жанейро.

Греческий МИД выступил с заявлением, потребовав «полной мобилизации бразильских властей». Ведомство сообщило, что посол, резиденция которого находится в городе Нова-Игуасу, находился в Рио на отдыхе и мог стать жертвой преступников.

По официальным данным шесть процентов населения Бразилии проживает в трущобах — фавелах, где отсутствует инфраструктура, а зачастую, и элементарные удобства, и сохраняется высокая криминогенная обстановка. Фавелы практически не подконтрольны властям. «Регулированием порядка» в фавелах занимаются бандитские группировки, между которыми часто возникают внутренние войны за передел сфер влияния.

С 2008 года правительство штата Рио-де-Жанейро начали проведение политики «пасификации» фавел для подготовки города к ЧМ-2014 и Олимпиаде-2016. Эта политика заключалась в постоянном присутствии полиции и других государственных служб в фавелах посредством установления там подразделений миротворческой полиции, комментирует «Бразилия сегодня».

Эксперты отмечают, что климат в фавелах после этих мер несколько оздоровился. Но ресурса правоохранительных органов явно не хватает для наведения порядка. Кроме того в самой бразильской полиции высок уровень коррупции, писало ранее ИА REGNUM

Стал ли греческий посол жертвой преступников, либо есть иные причины его отсутствия выяснят правоохранительные органы Бразилии.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейская война в бразильских фавелах

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