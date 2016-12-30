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WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности

Политика
WikiLeaks считает действия США в отношении российских дипломатов нарушением Венской конвенции

Вашингтон, 30 Декабря 2016, 01:57 — REGNUM  Аналитический отчёт об атаках «российских хакеров», представленный ФБР и Министерством внутренней безопасности США, является информационной брошюрой и не даёт гарантий относительно содержащейся в нём информации, сообщает портал WikiLeaks.

«Сегодняшний «хакерский отчёт» Обамы содержит отказ от ответственности», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В приведённом снимке документа, в частности, указывается: «Этот отчёт предоставляется «как есть» исключительно в информационных целях. Он не даёт никаких гарантий любого рода в отношении любой информации, содержащейся в нём».

В WikiLeaks также обращают внимание, что в отчёте не содержится никаких указаний на причастность организации к хакерским атакам в США в период президентской кампании. «Указ Обамы не распространяется на WikiLeaks. Он имеет отношение ко взлому систем подсчёта голосов, в отношении чего не представлено никаких доказательств», — говорится в сообщении.

Кроме этого, органзация указывает на то, что действия Вашингтона в отношении российских дипломатов могут быть нарушением Венской конвенции. «Запрет Обамы на работу российских дипломатов в дипломатических ведомствах в США является вероятным нарушением Венской конвенции».

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему.

Прощальных санкций Барака Обамы удостоились, в частности, Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генерельного штаба Вооружённых сил России, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити».

Кроме этого, персонами нон грата объявлены 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США. Их действия названы Госдепартаментом США не соответствующими дипломатическому статусу или статусу консульского работника.

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