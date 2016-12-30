В Колумбии начался процесс амнистии повстанцев из FARC-EP

Амнистия не касается тех, кто замешан в тяжких преступлениях

Богота, , 00:59 — REGNUM Парламент Колумбии одобрил закон об амнистии повстанцев из FARC-EP (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа).

«Это означает, что открыт путь для демобилизации и разоружения членов FARC-EP в первом квартале следующего года. Это означает окончание 52-летнего конфликта с FARC — не больше и не меньше. Теперь разоружение FARC-EP в руках ООН. Процесс реализации соглашений может начинаться», — заявил глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо. Амнистия не касается тех повстанцев, кто замешан в тяжких преступлениях — массовых убийствах, похищениях, изнасилованиях, комментирует Euronews.

Отметим, что в 2015 году были помилованы 78 членов FARC. После принятия закона об амнистии этот процесс примет массовый характер, комментирует El Pais.

ИА REGNUM напоминает, что в Колумбии с 1964 года шла гражданская война, целые регионы до сих пор контролируются повстанцами из FARC-EP. Жертвами конфликта стали 200 тысяч человек и несколько миллионов лишились крова. Практически в каждой колумбийской семье есть убитые и пострадавшие от действий членов FARC. При этом, 40−50% повстанцев в рядах «Революционных Вооружённых сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP) составляют женщины, отмечает Clarin.

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