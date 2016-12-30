Пятница, 30 Декабря 2016 года
01:09:37 МСК

В Колумбии начался процесс амнистии повстанцев из FARC-EP

Политика
Амнистия не касается тех, кто замешан в тяжких преступлениях

Богота, 30 Декабря 2016, 00:59 — REGNUM   Парламент Колумбии одобрил закон об амнистии повстанцев из FARC-EP (Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа).

«Это означает, что открыт путь для демобилизации и разоружения членов FARC-EP в первом квартале следующего года. Это означает окончание 52-летнего конфликта с FARC — не больше и не меньше. Теперь разоружение FARC-EP в руках ООН. Процесс реализации соглашений может начинаться», — заявил глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо. Амнистия не касается тех повстанцев, кто замешан в тяжких преступлениях — массовых убийствах, похищениях, изнасилованиях, комментирует Euronews.

Отметим, что в 2015 году были помилованы 78 членов FARC. После принятия закона об амнистии этот процесс примет массовый характер, комментирует El Pais.

ИА REGNUM напоминает, что в Колумбии с 1964 года шла гражданская война, целые регионы до сих пор контролируются повстанцами из FARC-EP. Жертвами конфликта стали 200 тысяч человек и несколько миллионов лишились крова. Практически в каждой колумбийской семье есть убитые и пострадавшие от действий членов FARC. При этом, 40−50% повстанцев в рядах «Революционных Вооружённых сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP) составляют женщины, отмечает Clarin.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Римский выполняет миссию по урегулированию конфликта в Колумбии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Колумбии
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Михаил ДемуринВысылка наших дипломатов из США...Ответить ли Бараку Обаме взаимностью? Нет
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
30.12.16
Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Сотрудник Росгвардии убит при нападении на патруль в Новой Москве
МоскваРоссия Нападения на полицейских Происшествия
NB!
30.12.16
Олег ТупикинБремя белых: Никакого мира с Медведем, который выглядит как Человек!
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.12.16
ФСБ и ГРУ удостоились прощальных санкций Барака Обамы
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.12.16
В Канаде к власти может прийти человек со взглядами Дональда Трампа
ОттаваКанада Ситуация в Канаде Политика
NB!
29.12.16
Дипломатический финал: 35 дипломатов РФ будут высланы из США
ВашингтонСША МИД России Политика
NB!
29.12.16
«Марин Ле Пен лишают денег на выборную кампанию»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.12.16
«Иск против Захаровой серьезно увеличит резонанс дела журналистов REGNUM»
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Владимир Путин запретил госслужащим владеть иностранными активами
МоскваРоссия Коррупция Политика
NB!
29.12.16
Владимир Станулевич«Богородица, Путина прогони» из Архангельска: продолжение
АрхангельскРоссия Информационная война против России Политика
NB!
29.12.16
Авигдор ЭскинНочная мгла уходящего года над Грузией
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
29.12.16
Главред Rodina.ee: МИД России следует защищать своих сторонников за рубежом
ТаллинЭстония Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Посольство России в Сирии вновь обстреляно из миномета
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Заметили даже литовские СМИ: Белоруссия отворачивается от России
ВильнюсЛитва Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Россия и Белоруссия: «градус напряжения вокруг журналистов накаляется»
УфаРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Украина призвала членов ООН усилить давление на Россию
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
29.12.16
«Мирные переговоры: гарантии нет, что все получится»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
Владимирский губернатор обвинила мэрию в смерти предпринимателя
ВладимирРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Общество
NB!
29.12.16
Клименко «сменил позицию» по возможному отключению России от интернета
МоскваРоссия Интернет Общество
ещё главное