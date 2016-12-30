Кремль: Действия администрации Барака Обамы непредсказуемы и агрессивны

США 29 декабря ввели новые санкции против России и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне

Москва, , 00:52 — REGNUM Уходящая администрация США имеет целью окончательно испортить отношения с Россией и нанести удар по внешнеполитическим планам будущей администрации Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение Вашингтоном новых санкций против Москвы за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США.

«С нашей точки зрения, такие действия Вашингтона, действующей администрации в Вашингтоне, являются проявлением, к сожалению, непредсказуемой и, можно даже сказать, агрессивной внешней политики», — приводит слова Дмитрия Пескова телеканал RT.

«Мы считаем, что такие решения действующей администрации, которой, кстати говоря, осталось работать три недели, преследуют две цели: это окончательно испортить и без того лежащие на дне российско-американские отношения, а также, по всей видимости, нанести удар и по внешнеполитическим планам будущей администрации избранного президента США», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на американскую избирательную систему.

Прощальных санкций Барака Обамы удостоились, в частности, Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление Генерельного штаба Вооружённых сил России, петербургский «Специальный технологический центр», московские НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити».

Кроме этого, персонами нон грата объявлены 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США. Их действия названы Госдепартаментом США не соответствующими дипломатическому статусу или статусу консульского работника.

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