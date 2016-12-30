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В Албании задержан террорист из Косово

Политика
Около 300 косоваров воюют на стороне исламистов в Сирии и Ираке

Тирана, 30 Декабря 2016, 00:42 — REGNUM  Полиция Албании арестовала этнического албанца, жителя Косово, подозреваемого в связях с исламистскими радикалами в Сирии и Ираке, передает Associated Press 30 декабря.

По информации полицейских, 30-летний Енос Беголли, ранее объявленный в розыск в Косово, уже заочно приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне исламистских радикалов в Сирии.

Косово, анклав в Сербии, признанный США и рядом европейских государств «независимым» в 2008 году, на данный момент населен в основном мусульманами. За последние несколько лет не менее 200 человек были задержаны в Косово за связь с исламскими экстремистскими группами.

По данным полиции, около 300 косоваров воюют на стороне «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре полиция Косово провела задержание 19 жителей анклава и сосседней Албании по подозрению в связях с исламистскими террористами и подготовке терактов. Подозреваемые находились в контакте с членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), самопровозглашенным «командиром албанцев в Сирии и Ираке» Лавдримом Мухаджери, и готовились совершить «синхронные теракты» в Косово и Албании.

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В следующем месяце, в связи с терактом в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, 48 госпитализированы, по всей Европе проходили спецоперации по поимке радикальных исламистов, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими запрещенными группировками. Значительную часть задержанных составили именно косовары. Так, 23 декабря полиция в немецком городе Дуйсбурге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия задержала двух уроженцев Косово, подозреваемых в подготовке теракта

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ задержаны два уроженца Косово по подозрению в подготовке теракта

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Косово
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