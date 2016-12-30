Гаити: пересмотра итогов выборов не будет

Порт-о-Пренс, , 00:10 — REGNUM Гаити так и не может прийти к консенсусу по поводу итогов всеобщих выборов, которые, наконец-то, состоялись в стране 20 ноября с.г. Гаитяне выбирали президента и парламент страны.

Напомним, что победитель президентской гонки в Гаити определился в ходе первого тура выборов. Им стал проправительственный кандидат, преемник экс-президента страны Мишеля Мартейи Жовенель Моиз. Он набрал 55, 67% голосов, сообщало ранее Caribbean News Now. На втором месте — Жюд Селестен из Альтернативной партии за прогресс и освобождение Гаити (19,52% голосов). Полномочия президента Мишеля Мартейи истекли в феврале этого года, однако прошедшие в октябре 2015 года выборы были признаны несостоявшимися из-за обвинений в нарушениях и махинациях, что в итоге привело к вакууму власти в стране. На протяжении года страну возглавлял временный президент Жоселерм Привер, сообщает BBC.

Временный избирательный совет (СЕР) Гаити перенёс на 3 января оглашение окончательных результатов всеобщих выборов. Официальная причина — задержка проверки подсчета избирательных бюллетеней, пишет Prensa Latina. Перед этим три оппозиционных партии оспорили итоги выборов, но результаты проверки подсчета голосов не дают основания для пересмотра результатов, комментирует Caribbean News Now.

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