В Болгарии проверяют завод «Аркус» после обнаружения боеприпасов в Алеппо

София, , 00:07 — REGNUM Прокуратура болгарского города Горна-Оряховица начала проверку деятельности оружейного завода «Аркус» в Лясковце после обнаружения оружия и боеприпасов болгарского производства в сирийском Алеппо. Об этом 29 декабря сообщила в эфире радио «Фокус» пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Румяна Арнаудова.

«Проводится проверка на предмет того, осуществляла ли компания свою деятельность в соответствии с выданной лицензией. Разумеется, в рамках проверки будут собираться данные о возможном совершении преступления по статье 233 УК Болгарии (использование товаров и технологий двойного назначения при осуществлении внешнеторговой деятельности без соответствующего разрешения — прим. ИА REGNUM ). если такие факты будут выявлены, будет начато досудебное производство, если нет — дело будет прекращено», — сообщила пресс-секретарь.

Как передавало ИА REGNUM, в середине декабря в восточной части Алеппо был найден склад оружия и боеприпасов, произведённых в Болгарии, которые принадлежал боевиками террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В арсенал входили ракеты для РСЗО «Град» калибром 122 мм, 73-миллиметровые снаряды для станковых противотанковых безоткатных орудий и 40-миллиметровые выстрелы к ручным противотанковым гранатометам (РПГ). При этом продажа оружия в Сирию в Болгарии запрещена.

На ящиках с оружием в качестве поставщика была указана компания «Аркус» из Лясковца, а также указаны болгарские фамилии. По предварительным данным, партия оружия была вывезена из Болгарии в октябре 2015 года.

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