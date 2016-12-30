Госдеп США подтвердил высылку 35 российских дипломатов

Российскому персоналу запрещен доступ в два комплекса зданий в США, принадлежащих России

Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Государственный департамент США официально подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов, сообщается на сайте ведомства.

Персонами нон грата объявлены 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США. Их действия названы не соответствующими дипломатическому статусу или статусу консульского работника, сообщается в заявлении американского Госдепа.

Кроме того, Госдепартамент проинформировал правительство России о запрете для российского персонала посещать два комплекса зданий в США, которые принадлежат Российской Федерации.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти меры приняты в ответ на некое вмешательство России в процесс выборов президента США.