Госдеп США подтвердил высылку 35 российских дипломатов
Российскому персоналу запрещен доступ в два комплекса зданий в США, принадлежащих России
Вашингтон, 29 Декабря 2016, 23:53 — REGNUM Государственный департамент США официально подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов, сообщается на сайте ведомства.
Персонами нон грата объявлены 35 сотрудников российского внешнеполитического ведомства, работающих в США. Их действия названы не соответствующими дипломатическому статусу или статусу консульского работника, сообщается в заявлении американского Госдепа.
Кроме того, Госдепартамент проинформировал правительство России о запрете для российского персонала посещать два комплекса зданий в США, которые принадлежат Российской Федерации.
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти меры приняты в ответ на некое вмешательство России в процесс выборов президента США.
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