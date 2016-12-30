Представитель левых сил может вновь возглавить Парагвай в 2018 году

Асунсьон, , 23:45 — REGNUM Согласно результатам социологических опроса, опубликованных консалтинговым центром CIES, экс-президент Парагвая Фернандо Луго может вновь возглавить страну в 2018 году. В настоящее время он опережает других потенциальных кандидатов на пост президента Парагвая. За него готово проголосовать 31,9% избирателей, сообщает La Radio del Sur.

Напомним, что Фернандо Луго был избран президентом Парагвая в 2008 году как кандидат от коалиции левых сил. 22 июня 2012 года ему был объявлен импичмент, который многие эксперты считают операцией американских спецслужб по устранению неугодного им политика.

Фернандо Луго убежден. что именно США создают дестабилизационные ситуации не только в Венесуэле, но и в Аргентине, Бразилии, Парагвае, в котором также укрепляются и расширяются прогрессивные силы. «Эти силы выступают за широкий национальный проект, который изменит экономическую матрицу страны и ее политическое руководство», уверен Фернандо Луго, писало ранее издание Prensa Latina.

На сегодняшний день Фернандо Луго является несомненным фаворитом симпатий избирателя. Отметим, что ему оказывают поддержку не только парагвайские избиратели, но и лидеры целого ряда стран Латинской Америки, которые оценивают его отстранение от власти как государственный переворот.

А вот на втором месте (24,7%) оказался «кандидат» по имени «еще не определился за кого голосовать», комментирует TeleSur.

На третьем — мэр столицы Парагвая Марио Феррейро (10,5%), представляющий Революционную фебреристскую партию. Революционная фебреристская партия (РФП) создана в 1936 году (названа в честь победы Февральского восстания 1936 года, поднятого ветеранами войны и приведшего к власти Фебреристскую партию). Партия социал-демократического толка, выражает интересы главным образом мелкой и средней национальной буржуазии, интеллигенции. В период диктатуры вела активную деятельность, направленную на замену режима генерала А. Стресснера демократическим правительством. Отметим, что на выборах 2013 года Марио Феррейро был кандидатом в президенты Парагвая и занял третье место.

Действующий президент страны Орасио Картес набрал 7,5% голосов у респондентов. Но его новое переизбрание противоречит Конституции страны. Орасио Картес — представитель правой партии Колорадо. Во время диктатуры Стресснера с 1947 по 1962 год — единственной разрешенной политической силы в стране. Орасио Картес занимается бизнесом, связанным с табаком, напитками и мясной продукцией, ему принадлежит около 12 фирм. В 1989 году Картес был осуждён за финансовые махинации, но впоследствии обвинение было снято. В 2000 году полиция задержала в его поместье самолёт, гружённый наркотиками (марихуаной и кокаином), но Картес избежал наказания, утверждая, что самолёт совершил «экстренную посадку».

Отметим, что подавляющее большинство парагвайцев полагает, что ничего не было хуже в жизни страны, чем нынешний период правления Картеса. А лидер Аутентичной радикальной либеральной партии «Счастливый Парагвай» (Paraguay Alegre), экс-кандидат в президенты Парагвая на выборах 2013 года Эфрен Алегр заявил, что не хотел бы видеть следующим главой государства нынешнего президента Орасио Картеса. Эфрен Алегр уверен, что Орасио Картес пытается возродить диктаторские методы правления. А парагвайцы настроены «жить в мире, в условиях демократии и уважения к закону и Конституции». Алегр отметил, что Орасио Картес не заботится о нуждах людей, комментирует Ultima Hora.

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