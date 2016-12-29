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В Канаде к власти может прийти человек со взглядами Дональда Трампа

Политика
Первым шагом для Келли Лейт должно стать завоевание лидерства в консервативной партии

Оттава, 29 Декабря 2016, 23:28 — REGNUM  Канадский ответ на феномен Дональда Трампа может не заставить себя ждать. Речь идет детском хирурге, бывшем члене кабинета министров, который как и избранный президент США выступает против мигрантов, сообщает 29 декабря Reuters.

Келли Лейт (Kellie Leitch), имеет шансы возглавить оппозиционную консервативную партию Канады, сместив ее политический курс резко вправо. Такой результат вполне закономерен ввиду слабого развития экономики и 37 000 сирийских беженцев.

Лейт, судя по данным вопросов, опережает около десятка кандидатов, на выборах руководства консервативной партии, которое запланировано на 27 мая 2017 года. Победитель этих выборов поведет свою партию на всеобщие выборы 2019 года, где борьба пойдет с либералами возглавляемыми Джастином Трюдо, нынешним премьер-министром Канады.

«Элиты делают вид, что это не является проблемой (миграция), но канадцы считают иначе», — заявила Лейт в одном из своих интервью на прошлой неделе.

Напомним, после референдума в Великобритании по поводу выхода из ЕС, а также после избрания президентом США Дональда Трампа многие аналитики начали говорить о новом курсе в Западном мире, речь идет о консервативных взглядах, негативно относящихся к издержкам глобализации, а также свободной торговле и политике мультикультурализма.

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